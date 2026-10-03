Kızılcık Şerbeti Seyircisi Çimen'in Babası Yaşındaki Asil'i Öptüğü Sahneyle Şoke Oldu

Yeni sezonun ilk fragmanlarında Çimen ile Asil'in aynı aracın arka koltuğunda baş başa görüntülendiği kare izleyicinin gözünden kaçmamıştı. O dönem yorumlarda ikilinin olası bir yakınlaşmasına dair tahminler art arda gelmiş, kimi izleyici bunu yeni bir kaosun habercisi olarak görmüştü.

Önceki bölümde Çimen'in Asil'den özür dilemesi de bu ihtimali güçlendirmişti. Ancak çoğu izleyici işin bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmiyordu.