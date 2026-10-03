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Kızılcık Şerbeti Seyircisi Çimen'in Babası Yaşındaki Asil'i Öptüğü Sahneyle Şoke Oldu

Kızılcık Şerbeti Seyircisi Çimen'in Babası Yaşındaki Asil'i Öptüğü Sahneyle Şoke Oldu

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 08:24
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde ekranlara kilitlenen seyirci, beklemediği bir sahneyle karşılaştı. Show TV'nin cuma akşamlarındaki iddialı dizisi, 2 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 141. bölümüyle yine gündem oldu. Bölümün en çok konuşulan anı Çimen'den geldi. Eski kocası Emir'le aynı mekânda bulunan Çimen, onu kıskandırmak için babası yaşındaki Asil'i dudağından öptü. Sahne yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada tartışma yarattı.

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Asil ile Çimen'in yakınlaşması aslında birkaç haftadır konuşuluyordu.

Asil ile Çimen'in yakınlaşması aslında birkaç haftadır konuşuluyordu.

Yeni sezonun ilk fragmanlarında Çimen ile Asil'in aynı aracın arka koltuğunda baş başa görüntülendiği kare izleyicinin gözünden kaçmamıştı. O dönem yorumlarda ikilinin olası bir yakınlaşmasına dair tahminler art arda gelmiş, kimi izleyici bunu yeni bir kaosun habercisi olarak görmüştü.

Önceki bölümde Çimen'in Asil'den özür dilemesi de bu ihtimali güçlendirmişti. Ancak çoğu izleyici işin bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmiyordu.

Çimen ile Asil'in yakınlaşma ihtimali ilk kez fragmandaki bu kareyle konuşulmuştu.

Çimen, Emir'in gözü önünde Asil'e yaklaşıp onu dudağından öptü.

Çimen, Emir'in gözü önünde Asil'e yaklaşıp onu dudağından öptü.

141. bölümde Çimen ile Emir aynı mekânda karşı karşıya geldi. Eski kocasını kıskandırmak isteyen Çimen, yanındaki Asil'e dönüp herkesin gözü önünde onu dudağından öptü. Çimen'in tavırlarından, sahnenin asıl hedefinin Asil değil Emir olduğu açıkça anlaşıldı.

Peki bu hamle Emir'i gerçekten kıskandıracak mı, yoksa Çimen'in başını daha büyük bir derde mi sokacak? Asil'in son bölümlerde Asude'yle birlikte Ünal ailesine kurduğu kumpas düşünüldüğünde, bu yakınlaşmanın masum kalması pek mümkün görünmüyor.

Seyirci en çok Çimen ile Asil arasındaki yaş farkına takıldı.

Seyirci en çok Çimen ile Asil arasındaki yaş farkına takıldı.

Asil Yıldırım'ı canlandıran Erkan Avcı ile Çimen'e yeni sezonda hayat veren Asena Keskinci arasındaki yaş farkı, sahnenin ardından en çok konuşulan konu oldu. İzleyicilerin bir kısmı Çimen'in babası yaşındaki bir adamla yakınlaşmasını fazla bulup senaryoya tepki gösterdi. Bir kısmı ise sahnenin dizinin bilinen kaos çizgisine uygun olduğunu savundu.

Öte yandan Selin Türkmen'in ayrılmasının ardından Çimen'i Asena Keskinci'nin canlandırdığı bu yeni dönemde karakterin bambaşka bir yöne evrildiği de seyircinin gözünden kaçmadı. Kadronun bu sezon neredeyse tamamen değiştiği düşünüldüğünde, senaryo ekibinin cesur hamlelerle izleyiciyi ekran başında tutmaya çalıştığı yorumları da sosyal medyada sıkça dile getirildi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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