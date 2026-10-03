Kızılcık Şerbeti Seyircisi Çimen'in Babası Yaşındaki Asil'i Öptüğü Sahneyle Şoke Oldu
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde ekranlara kilitlenen seyirci, beklemediği bir sahneyle karşılaştı. Show TV'nin cuma akşamlarındaki iddialı dizisi, 2 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 141. bölümüyle yine gündem oldu. Bölümün en çok konuşulan anı Çimen'den geldi. Eski kocası Emir'le aynı mekânda bulunan Çimen, onu kıskandırmak için babası yaşındaki Asil'i dudağından öptü. Sahne yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada tartışma yarattı.
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Asil ile Çimen'in yakınlaşması aslında birkaç haftadır konuşuluyordu.
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Çimen, Emir'in gözü önünde Asil'e yaklaşıp onu dudağından öptü.
Seyirci en çok Çimen ile Asil arasındaki yaş farkına takıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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