Doğduğun Aya Göre İyileşmemiş Yaran Ne?

Senin iyileşmemiş yaran, güçlü olmak zorunda hissetmek olabilir. İnsanlar seni genellikle dayanıklı, kendi ayakları üzerinde duran ve kolay kolay yıkılmayan biri olarak görüyor olabilir. Fakat bu güçlü görüntünün altında zaman zaman “Ben de birinin bana sahip çıkmasını istiyorum” diyen bir tarafın var. Sorunlarını anlatmak yerine çözmeye, ağlamak yerine toparlanmaya, yardım istemek yerine kendi başına halletmeye alışmış olabilirsin.

Belki de hayatın boyunca senden güçlü olman beklendi. Bu yüzden zorlandığında bile bunu belli etmemeyi öğrendin. Bir şey canını yaktığında “Geçer” dedin. Birileri seni kırdığında konuyu kapattın. Ama insan sürekli güçlü olmak zorunda kaldığında, bir süre sonra yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etmek bile zayıflık gibi gelmeye başlayabilir.

Senin iyileşmen gereken yer belki de tam olarak burası: Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Birinin sana destek olması, senin güçsüz olduğun anlamına gelmez. Bazen gerçek güç, herkese “Ben hallederim” demek değil, “Bu kez benim de yanımda biri olsun” diyebilmektir.