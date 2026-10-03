Doğduğun Aya Göre İyileşmemiş Yaran Ne?
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Bazı yaralar hayatımızda büyük bir olay olarak kalmaz; karakterimizin içine sessizce yerleşir. Birinin bizi terk etmesi, yeterince görülmemek, güvenimizin kırılması, kendimizi sürekli kanıtlamak zorunda hissetmek. Aradan yıllar geçse bile bazı duygular farklı insanlarla, farklı ilişkilerde ve bambaşka olayların içinde yeniden karşımıza çıkabilir.
Peki senin içinde hâlâ kapanmamış olan yara ne?
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Hangi ayda doğdun?
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“Her Şeyi Tek Başına Taşımak Zorunda Hissetme Yarası”
“Sevilmek İçin Kendini Değiştirme Yarası”
“Geçmişte Yaşadığını Bugüne Taşıma Yarası”
“Karşılığını Alamama Yarası”
“Anlaşılmama Yarası”
“Güveninin Kırılması Yarası”
“Kontrolü Kaybetme Yarası”
“Hep Daha Fazlasını Yapmalıyım Yarası”
“Seçilmemiş Hissetme Yarası”
“Kendini Açmaktan Korkma Yarası”
“Geç Kaldım Yarası”
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