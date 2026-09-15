Tükendin mi? Bu Davranışlara Sahipsen Kötü Zamanlar Geçiriyorsun Demektir!

Bazen tükenmişlik kendini büyük bir çöküşle değil, küçük davranış değişiklikleriyle belli eder. Eskiden keyif aldığın şeylere karşı isteksizleşmek, insanlarla konuşmaya tahammül edememek, sürekli yorgun hissetmek ya da en basit işleri bile gözünde büyütmek bunlardan yalnızca birkaçı olabilir. Üstelik insan çoğu zaman kendi değişimini fark etmekte zorlanır.

Peki son zamanlarda sen ne kadar değiştin?