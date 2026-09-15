article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Tükendin mi? Bu Davranışlara Sahipsen Kötü Zamanlar Geçiriyorsun Demektir!

Tükendin mi? Bu Davranışlara Sahipsen Kötü Zamanlar Geçiriyorsun Demektir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
15.09.2026 - 12:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen tükenmişlik kendini büyük bir çöküşle değil, küçük davranış değişiklikleriyle belli eder. Eskiden keyif aldığın şeylere karşı isteksizleşmek, insanlarla konuşmaya tahammül edememek, sürekli yorgun hissetmek ya da en basit işleri bile gözünde büyütmek bunlardan yalnızca birkaçı olabilir. Üstelik insan çoğu zaman kendi değişimini fark etmekte zorlanır.

Peki son zamanlarda sen ne kadar değiştin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendinde gördüğün her davranışı seç:

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Tükenmişlik Sinyalleri Yok

Şu anda kendini tamamen enerjik ve hayatının her alanında harika hissediyor olmasan bile, tükenmişliğin davranışlarına ciddi şekilde yerleştiğini söylemek zor. Günlük hayatın içerisinde zaman zaman yorulman, insanlardan uzaklaşmak istemen veya bazı sorumlulukları ertelemen oldukça normal. Burada önemli olan bunların hayatının genel haline dönüşüp dönüşmediği. Senin işaretlediğin davranış sayısı, şu an için “her şey üstüme geliyor” noktasında olmadığını gösteriyor.

Yine de bunu “Ben iyiyim, o zaman kendime hiç dikkat etmeme gerek yok” şeklinde düşünmemek gerekiyor. Tükenmişlik çoğu zaman bir anda ortaya çıkmaz; yoğun tempo, sürekli stres, dinlenememe ve kendine yeterince alan açamama zaman içerisinde birikerek daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle şu sıralar hayatında seni sürekli tüketen bir şey varsa, onu fark etmek için iyi bir dönemdesin.

Tükenmişliğin Eşiğinde Olabilirsin

Senin sonuç biraz daha dikkat çekici. Çünkü hayatındaki yorgunluk artık yalnızca “Bugün çok yoruldum” seviyesinde olmayabilir. Bazı davranışların, zihinsel ve duygusal enerjinin eskisine göre azaldığını gösteriyor. Özellikle eskiden keyif aldığın şeylere karşı isteksizlik, insanlardan uzaklaşma ve basit sorumlulukları bile erteleme gibi durumlar son dönemde daha sık yaşanıyorsa kendine biraz daha dikkat etmen gerekiyor.

Muhtemelen dışarıdan bakıldığında hayatına devam ediyorsun. İşlerini yapıyor, insanlarla konuşuyor, sorumluluklarını yerine getiriyorsun. Fakat bütün bunları yaparken eskisinden çok daha fazla efor harcıyor olabilirsin. Bir mesajı cevaplamak, dışarı çıkmak, bir plan yapmak veya uzun zamandır ertelediğin bir işi tamamlamak bile zihninde gereğinden fazla büyümeye başladıysa bunun altında biriken yorgunluk olabilir.

Ciddi Bir Şekilde Yorulmuş Görünüyorsun

İşaretlediğin davranış sayısı, son dönemde yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel ve duygusal olarak da yorulmuş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü burada artık birkaç günlük kötü ruh halinden bahsetmek yerine hayatının farklı alanlarına yayılan bir değişim görüyoruz. İnsanlarla iletişim kurmak istememek, sürekli yalnız kalmayı tercih etmek, eskiden keyif veren şeylerden uzaklaşmak ve en basit sorumlulukları bile gözünde büyütmek bir araya geldiğinde insanın kendisini tükenmiş hissetmesi şaşırtıcı değil.

Muhtemelen bir süredir “Eskiden böyle değildim” dediğin bazı anlar yaşıyorsun. Daha sabırlı, daha enerjik veya daha hevesli olduğun dönemleri düşünüp şimdiki halinle karşılaştırıyor olabilirsin. Fakat burada kendini suçlamak yerine içinde bulunduğun koşullara bakmak gerekiyor. Uzun süre boyunca kendinden sürekli performans beklemek, duygularını bastırmak, herkese yetişmeye çalışmak veya kendi ihtiyaçlarını sürekli en sona bırakmak insanın enerjisini fark ettirmeden tüketebilir.

Alarm Zilleri Çalıyor: Gerçekten Çok Tükenmiş Olabilirsin

Neredeyse bütün davranışları kendinde bulduysan, son dönemde yaşadığın şey sıradan bir yorgunluğun çok ötesine geçmiş olabilir. İnsanlardan uzaklaşmak, hiçbir şey yapmak istememek, sürekli bitkin hissetmek, eskiden keyif aldığın şeylere karşı ilgini kaybetmek ve geleceği düşündüğünde bile yorulmak aynı anda ortaya çıktığında zihnin ve bedenin senden ciddi anlamda mola istiyor olabilir.

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta şu: Kendini sürekli zorlayarak eski haline dönmeye çalışmak her zaman çözüm değildir. Çünkü tükenmişlik yaşarken insan çoğu zaman kendisine daha fazla yüklenir. “Eskiden bunların hepsini yapıyordum”, “Neden şimdi hiçbir şeye enerjim yok?”, “Herkes dayanıyor, ben neden dayanamıyorum?” diye kendisini eleştirmeye başlayabilir. Oysa bazen sorun yeterince güçlü olmamak değil, çok uzun süre güçlü kalmaya çalışmaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın