Sen Bir NPC misin Yoksa Ana Karakter mi?

Hayatını gerçekten sen mi yönetiyorsun, yoksa günlerin birbirinin kopyası gibi mi ilerliyor? Bazen seçimlerimizi gerçekten istediğimiz için mi yapıyoruz, yoksa çevremiz öyle beklediği, alıştığımız ya da “böylesi daha kolay” olduğu için mi? İşte tam burada NPC modu devreye giriyor.

Bu testte günlük rutinlerinden karar alma biçimine, insan ilişkilerinden risk almaya kadar pek çok noktaya bakacağız. Vereceğin cevaplar, hayatının direksiyonunda ne kadar aktif olduğunu ve ne ölçüde kendi hikâyenin ana karakteri gibi davrandığını ortaya çıkaracak. Hazırsan başlayalım!