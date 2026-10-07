Psikologlara Göre Kapıyı Kapalı Tutarak Uyuyanların Ortak Noktası Belli Oldu

İnsanlarla yaşadıkları mekânlar arasındaki ilişkiyi inceleyen çevre psikolojisi, kapıyı fiziksel bir engel olarak görüyor. Bu bakışa göre kapı, başkalarının kişisel alana ne kadar girebileceğini belirlemeye yarıyor.

Uzmanlar kapıyı kapatarak uyuma alışkanlığını da mahremiyet, kontrol hissi ve kendine ait bir alana duyulan ihtiyaçla ilişkilendiriyor.