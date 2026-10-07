Psikologlara Göre Kapıyı Kapalı Tutarak Uyuyanların Ortak Noktası Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evde yalnız olsalar bile yatak odasını evin geri kalanından ayırma ihtiyacı duyuyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikologlara göre mahremiyet, başkalarının size ne kadar yaklaşabileceğine sizin karar vermeniz demek.
Evine bağlılık hisseden insanların ruh sağlığı, pandemi döneminde daha iyi seyretti.
Yine de kapıyı kapatarak uyumak, tek başına kişinin nasıl biri olduğunu göstermiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın