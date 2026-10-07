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Psikologlara Göre Kapıyı Kapalı Tutarak Uyuyanların Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlara Göre Kapıyı Kapalı Tutarak Uyuyanların Ortak Noktası Belli Oldu

psikoloji Uyku
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 17:04
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Bazı insanlar uyumadan önce yatak odasının kapısını kapatmadan rahat edemiyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık, kendine ait bir alana ve o alan üzerinde kontrole duyulan ihtiyaçla ilişkili olabiliyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Evde yalnız olsalar bile yatak odasını evin geri kalanından ayırma ihtiyacı duyuyorlar.

Evde yalnız olsalar bile yatak odasını evin geri kalanından ayırma ihtiyacı duyuyorlar.

İnsanlarla yaşadıkları mekânlar arasındaki ilişkiyi inceleyen çevre psikolojisi, kapıyı fiziksel bir engel olarak görüyor. Bu bakışa göre kapı, başkalarının kişisel alana ne kadar girebileceğini belirlemeye yarıyor.

Uzmanlar kapıyı kapatarak uyuma alışkanlığını da mahremiyet, kontrol hissi ve kendine ait bir alana duyulan ihtiyaçla ilişkilendiriyor.

Psikologlara göre mahremiyet, başkalarının size ne kadar yaklaşabileceğine sizin karar vermeniz demek.

Psikologlara göre mahremiyet, başkalarının size ne kadar yaklaşabileceğine sizin karar vermeniz demek.

Bu tanım, Utah Üniversitesi'nden psikolog Irwin Altman'ın geliştirdiği klasik mahremiyet kuramına dayanıyor. Altman'a göre mahremiyet yalnızca insanlardan uzaklaşmak anlamına gelmiyor; kişinin başkalarının kendisine erişimini seçerek düzenlemesi demek. Duvarlar, odalar ve kapılar gibi gündelik unsurlar da bu sınırları çizmeye yardım ediyor.

Altman, yakın ilişkileri sürdürmeyi de bir mahremiyet düzenleme süreci olarak görüyor. Ona göre bu, 'bireysel kimliği korumak için sınırları açıp kapatmak' demek.

Evine bağlılık hisseden insanların ruh sağlığı, pandemi döneminde daha iyi seyretti.

Evine bağlılık hisseden insanların ruh sağlığı, pandemi döneminde daha iyi seyretti.

Hope College'dan psikolog Benjamin Meagher ve Alyssa Cheadle'ın 2020'de yayımlanan araştırmasında 289 kişi, dört hafta içinde üç kez ankete katıldı. Evine bağlılığı yüksek olanlarda depresyon, kaygı ve stres belirtileri daha az görüldü.

Araştırmacılar, evin bazı insanlar için sığınak, güven ve istikrar kaynağı olarak bu belirtilere karşı tampon görevi görebileceğini belirtiyor. Ev ortamının dinlendirici olması da eve bağlılığı artıran etkenler arasında yer alıyor.

Yine de kapıyı kapatarak uyumak, tek başına kişinin nasıl biri olduğunu göstermiyor.

Yine de kapıyı kapatarak uyumak, tek başına kişinin nasıl biri olduğunu göstermiyor.

Uzmanlar, bu alışkanlığın kişilik hakkında kesin bir şey söylemediğini vurguluyor. Kapıyı kapatarak uyumanın arkasında farklı nedenler olabiliyor:

  • Daha fazla mahremiyet ihtiyacı
  • Kapalı bir odanın verdiği güven hissi
  • Sessizlik ve daha az bölünen bir uyku isteği
  • Çocukluktan kalma bir alışkanlık
  • Evde başka insanların, çocukların ya da evcil hayvanların bulunması

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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