Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, Partneri Çağan Efe Ak'ın Kamera Arkasındaki Halini Anlattı

Bodrum'un yaz atmosferini ekrana taşıyan Daha 17, genç oyuncu kadrosuyla kısa sürede fenomen dizilerden biri haline geldi. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk oldu.

Milliyet'e konuşan genç oyuncu, bu ilginin nasıl başladığını anlattı. Ayruk, yola çıkarken tek hedefinin iyi bir oyunculuk kariyeri olduğunu, popülerliğin ise bunun ardından geldiğini söyledi: 'Sadece iyi bir oyunculuk kariyeri hedefliyordum.'

Ayruk, bugün geldiği noktadan hem kendisi hem de set arkadaşları adına gurur duyduğunu da ekledi.