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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, Partneri Çağan Efe Ak'ın Kamera Arkasındaki Halini Anlattı

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, Partneri Çağan Efe Ak'ın Kamera Arkasındaki Halini Anlattı

Kanal D yerli dizi Daha 17
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 18:16
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Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17'de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, dizinin başarısını ekip ruhuna bağladı. Genç oyuncu, yalnızca iyi bir oyunculuk kariyeri hedeflediğini, popülerliğin ise bunun ardından geldiğini söyledi. Ayruk, dizideki partneri Çağan Efe Ak’ı “Çok yetenekli, uyumlu ve eğlenceli biri.” sözleriyle anlattı. Üstelik Ak, setteki kendine özgü tavırlarıyla tüm ekibi güldürüyormuş.

KAYNAK: Milliyet

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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, dizinin başarısının arkasında ekip ruhu olduğunu söyledi.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, dizinin başarısının arkasında ekip ruhu olduğunu söyledi.

Bodrum'un yaz atmosferini ekrana taşıyan Daha 17, genç oyuncu kadrosuyla kısa sürede fenomen dizilerden biri haline geldi. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk oldu.

Milliyet'e konuşan genç oyuncu, bu ilginin nasıl başladığını anlattı. Ayruk, yola çıkarken tek hedefinin iyi bir oyunculuk kariyeri olduğunu, popülerliğin ise bunun ardından geldiğini söyledi: 'Sadece iyi bir oyunculuk kariyeri hedefliyordum.'

Ayruk, bugün geldiği noktadan hem kendisi hem de set arkadaşları adına gurur duyduğunu da ekledi.

Ceren Ayruk'a göre oyuncular arasındaki uyum doğrudan ekrana yansıyor.

Ceren Ayruk'a göre oyuncular arasındaki uyum doğrudan ekrana yansıyor.

Genç oyuncu, dizinin başarısında kadronun uyumunun büyük payı olduğunu düşünüyor. Ayruk'a göre sette herkesin işini keyifle yapması, izleyicinin ekranda hissettiği sıcaklığın da kaynağı.

'Herkesin işini severek yapması dizinin başarısında önemli bir rol.' diyen Ayruk, ekip ruhunun seyirciye geçtiğini vurguladı.

Bu ilgi rakamlara da yansımıştı. Daha 17'nin YouTube'daki ilk bölüm izlenmesi, Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakarak dikkat çekmişti. Yaz dizisi olarak başlayan yapım için devam kararı alınmış, dizi yeni sezonda da ekrandaki yerini korumuştu.

Ceren Ayruk, ekran partneri Çağan Efe Ak'ın sette tüm ekibi güldürdüğünü anlattı.

Ceren Ayruk, ekran partneri Çağan Efe Ak'ın sette tüm ekibi güldürdüğünü anlattı.

Röportajın en dikkat çekici kısmı ise Ayruk'un dizide Aras'a hayat veren Çağan Efe Ak hakkında söyledikleri oldu. Genç oyuncu, partnerini 'Çok yetenekli, uyumlu ve eğlenceli biri.' sözleriyle tanımladı.

Ayruk'un anlattığına göre Ak, sette kendine özgü tavırlarıyla ekibi sık sık kahkahaya boğuyor. İkilinin ekrandaki uyumu, izleyiciler tarafından Medcezir'in unutulmaz çifti Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'a da benzetilmişti.

Leyla ile Aras'ın ekran uyumu, iki oyuncunun gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddialarını beraberinde getirmişti. Ayruk o dönem iddialara gülümseyerek yanıt vermiş, 'Demek ki çok iyi rol yapıyoruz.' demiş ve Ak'la çok iyi arkadaş olduklarını söylemişti.

Öte yandan genç oyuncu, ekim ayında sosyal medyada yaşı üzerinden başlatılan tartışmalarla da gündeme gelmişti. Ayruk'un menajerlik şirketi, oyuncuyu hedef alan hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu.

Daha 17, pazar akşamları saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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