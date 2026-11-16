Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, Partneri Çağan Efe Ak'ın Kamera Arkasındaki Halini Anlattı
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Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17'de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, dizinin başarısını ekip ruhuna bağladı. Genç oyuncu, yalnızca iyi bir oyunculuk kariyeri hedeflediğini, popülerliğin ise bunun ardından geldiğini söyledi. Ayruk, dizideki partneri Çağan Efe Ak’ı “Çok yetenekli, uyumlu ve eğlenceli biri.” sözleriyle anlattı. Üstelik Ak, setteki kendine özgü tavırlarıyla tüm ekibi güldürüyormuş.
KAYNAK: Milliyet
Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, dizinin başarısının arkasında ekip ruhu olduğunu söyledi.
Ceren Ayruk'a göre oyuncular arasındaki uyum doğrudan ekrana yansıyor.
Ceren Ayruk, ekran partneri Çağan Efe Ak'ın sette tüm ekibi güldürdüğünü anlattı.
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