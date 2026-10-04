Başınızı Yastığa Koyar Koymaz Uyuyorsanız Vücudunuz Uyku Borcu Biriktiriyor Olabilir
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Yeterince uyuduğumuzu düşünsek de vücudumuz çoğu zaman bize başka şeyler anlatıyor. İngiltere merkezli çevrim içi sağlık hizmeti IQ Doctor'ın sorumlu eczacısı Omar El-Gohary, biriken uyku borcunu ele veren altı işarete dikkat çekti. Uzmanın en şaşırtıcı uyarısı ise pek çoğumuzun 'deliksiz uyku' sandığı bir alışkanlıkla ilgili.
Kaynak: UNILAD
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Gün boyu süren yorgunluk ve kahvesiz kendine gelememek ilk uyarı işaretleri arasında
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Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyorsanız vücudunuz uyku borcu biriktiriyor olabilir
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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