Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyorsanız vücudunuz uyku borcu biriktiriyor olabilir

Gece yarısını bulan diziler, sabahın erken saatinde çalan alarm, yatakta bitmek bilmeyen telefon turu... Tek bir kötü gece çoğu zaman sorun yaratmaz. Ancak eksik uyku her gece üst üste eklendiğinde, uzmanların 'uyku borcu' dediği tablo ortaya çıkıyor. Üstelik birçok kişi bu borcun farkına bile varmadan gününü sürdürüyor.

El-Gohary'ye göre vücut, yeterince dinlenemediğini bazı belirtilerle haber veriyor. Gün boyu geçmeyen bir yorgunluk, işe ya da derse odaklanmakta zorlanmak, en küçük şeye bile sinirlenmek, sık tekrarlayan baş ağrıları, unutkanlık ve sabah iki bardak kahve ya da demli çay içmeden kendine gelememek bu işaretlerin başında geliyor.

Uzman, bu belirtiler bir süredir devam ediyorsa bir sağlık profesyoneline danışmanın yerinde olacağını söylüyor. El-Gohary'nin ifadesiyle uyku, ertesi gün insanı dinlenmiş, uyanık ve enerjik hissettirmeli; sürekli açığı kapatmaya çalıştığımız bir şeye dönüşmemeli.