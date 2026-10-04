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Başınızı Yastığa Koyar Koymaz Uyuyorsanız Vücudunuz Uyku Borcu Biriktiriyor Olabilir

Başınızı Yastığa Koyar Koymaz Uyuyorsanız Vücudunuz Uyku Borcu Biriktiriyor Olabilir

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 11:58
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Yeterince uyuduğumuzu düşünsek de vücudumuz çoğu zaman bize başka şeyler anlatıyor. İngiltere merkezli çevrim içi sağlık hizmeti IQ Doctor'ın sorumlu eczacısı Omar El-Gohary, biriken uyku borcunu ele veren altı işarete dikkat çekti. Uzmanın en şaşırtıcı uyarısı ise pek çoğumuzun 'deliksiz uyku' sandığı bir alışkanlıkla ilgili.

Kaynak: UNILAD

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Gün boyu süren yorgunluk ve kahvesiz kendine gelememek ilk uyarı işaretleri arasında

Gün boyu süren yorgunluk ve kahvesiz kendine gelememek ilk uyarı işaretleri arasında

Gece yarısını bulan diziler, sabahın erken saatinde çalan alarm, yatakta bitmek bilmeyen telefon turu... Tek bir kötü gece çoğu zaman sorun yaratmaz. Ancak eksik uyku her gece üst üste eklendiğinde, uzmanların 'uyku borcu' dediği tablo ortaya çıkıyor. Üstelik birçok kişi bu borcun farkına bile varmadan gününü sürdürüyor.

El-Gohary'ye göre vücut, yeterince dinlenemediğini bazı belirtilerle haber veriyor. Gün boyu geçmeyen bir yorgunluk, işe ya da derse odaklanmakta zorlanmak, en küçük şeye bile sinirlenmek, sık tekrarlayan baş ağrıları, unutkanlık ve sabah iki bardak kahve ya da demli çay içmeden kendine gelememek bu işaretlerin başında geliyor.

Uzman, bu belirtiler bir süredir devam ediyorsa bir sağlık profesyoneline danışmanın yerinde olacağını söylüyor. El-Gohary'nin ifadesiyle uyku, ertesi gün insanı dinlenmiş, uyanık ve enerjik hissettirmeli; sürekli açığı kapatmaya çalıştığımız bir şeye dönüşmemeli.

Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyorsanız vücudunuz uyku borcu biriktiriyor olabilir

Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyorsanız vücudunuz uyku borcu biriktiriyor olabilir

Başını yastığa koyduğu anda uyuyabilmek çoğumuza göre imrenilecek bir yetenek. El-Gohary ise durumun tam tersine işaret edebileceği uyarısında bulunuyor. Uzmana göre birkaç dakika içinde uykuya dalmak, vücudun ciddi bir uyku borcu taşıdığını ve uyanık kalmakta zorlandığını gösterebiliyor.

Sağlıklı bir yetişkinin uykuya dalması genellikle 10 ile 20 dakika arasında sürüyor. El-Gohary, düzenli olarak neredeyse anında uyuyan kişilerin yatakta yeterince saat geçirse bile kaliteli uyku alamıyor olabileceğini belirtiyor. Bazı durumlarda bu tablo, kişinin farkına varmadan uyku kalitesini bozan obstrüktif uyku apnesi gibi rahatsızlıklarla da bağlantılı olabiliyor. Uzman, hemen uyuyakalmanın vücudun en iyi performansla değil, 'yedek depoyla' çalıştığının işareti olabileceğini vurguluyor.

Bilimsel veriler de bu aralığı destekliyor. ABD'de 38-50 yaş arası 669 yetişkinin bilek aktivite ölçerler ve uyku günlükleriyle takip edildiği CARDIA çalışmasında ortalama uykuya dalma süresi 21,9 dakika olarak ölçüldü. Madalyonun öbür yüzünde ise uyuyamayanlar var: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) 2024 verilerine göre yetişkinlerin yüzde 15,4'ü çoğu gün ya da her gün uykuya dalmakta zorlandığını bildirdi.

Kısacası yatağa girdikten sonra birkaç dakika uyanık kalmak bir sorun değil, aksine olması gereken. Hem çok hızlı uyuyakalıyor hem de gün içinde yukarıdaki belirtileri yaşıyorsanız uyku düzeninizi gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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