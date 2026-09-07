Kaybettiğiniz Uykuyu Geri Kazanmanın En Doğru Yolu Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://health.clevelandclinic.org/in...
Hafta boyunca yeterince uyuyamadığınızda, hafta sonu daha uzun uyuyarak bu açığı kapatmaya çalışmanız oldukça normal. Ancak kaybedilen uykuyu telafi etmek yalnızca birkaç saat fazla uyumaktan ibaret değil. Uyku düzeninin yeniden oluşturulması, doğru saatlerde uyumak ve yeterli dinlenmek toparlanma sürecinde önemli rol oynuyor. Peki, uykusuz kaldığınız günlerin ardından gerçekten ne yapmalısınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta boyunca birkaç saatlik uykuyla idare edip hafta sonu yataktan çıkmayarak kaybettiğiniz uykuyu telafi etmeye çalışıyorsanız yalnız değilsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta Sonu Çok Uyuyarak Kaybedilen Uyku Geri Kazanılır mı?
Uzmanların önerdiği yaklaşım, kaybedilen tüm saatleri tek seferde telafi etmeye çalışmak yerine uyku düzenini yeniden oluşturmak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın