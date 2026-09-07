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Kaybettiğiniz Uykuyu Geri Kazanmanın En Doğru Yolu Açıklandı

Kaybettiğiniz Uykuyu Geri Kazanmanın En Doğru Yolu Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 19:10
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Hafta boyunca yeterince uyuyamadığınızda, hafta sonu daha uzun uyuyarak bu açığı kapatmaya çalışmanız oldukça normal. Ancak kaybedilen uykuyu telafi etmek yalnızca birkaç saat fazla uyumaktan ibaret değil. Uyku düzeninin yeniden oluşturulması, doğru saatlerde uyumak ve yeterli dinlenmek toparlanma sürecinde önemli rol oynuyor. Peki, uykusuz kaldığınız günlerin ardından gerçekten ne yapmalısınız?

Kaynak: https://health.clevelandclinic.org/in...
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Hafta boyunca birkaç saatlik uykuyla idare edip hafta sonu yataktan çıkmayarak kaybettiğiniz uykuyu telafi etmeye çalışıyorsanız yalnız değilsiniz.

Ancak uzmanlara göre uyku, hafta içindeki açığı hafta sonu birkaç saat fazla uyuyarak tamamen kapatabileceğiniz bir banka hesabı gibi çalışmıyor. Peki uykusuz kaldığınız günlerin ardından gerçekten ne yapmalısınız?

Uyku Borcu Nedir?

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu uyku süresi ile gerçekten uyuduğunuz süre arasındaki fark, “uyku borcu” olarak tanımlanıyor. Örneğin vücudunuzun 8 saat uykuya ihtiyacı varken birkaç gün boyunca yalnızca 6 saat uyursanız, aradaki fark zamanla birikiyor.

Bu nedenle hafta boyunca sürekli geç saatlere kadar çalışmak, erken kalkmak veya birkaç saatlik uykuyla günü geçirmek yalnızca ertesi gün kendinizi yorgun hissetmenize neden olmuyor. Uyku eksikliği devam ettikçe dikkat, bilişsel performans ve genel sağlık üzerinde de etkiler ortaya çıkabiliyor.

Hafta Sonu Çok Uyuyarak Kaybedilen Uyku Geri Kazanılır mı?

Kısmen evet, ancak konu sanıldığı kadar basit değil.

Uzmanların değerlendirmelerine göre kısa süreli uyku eksikliğinin ardından daha fazla uyumak yorgunluğu azaltabilir ve vücudun toparlanmasına yardımcı olabilir. Ancak uzun süre devam eden uyku eksikliğinin yalnızca bir veya iki gece fazla uyuyarak tamamen ortadan kaldırılması mümkün görünmüyor.

Üstelik hafta içi çok az uyuyup hafta sonu saatlerce uyumak, uyku düzenini daha da düzensiz hale getirebiliyor. Ulusal Uyku Vakfı'nın uzmanlardan oluşan paneli, düzenli uyku ve uyanma saatlerinin sağlık ve performans açısından önemli olduğunu belirtirken, hafta içinde yetersiz uyuyan kişilerin izin günlerinde bir miktar daha fazla uyumasının da fayda sağlayabileceğini belirtiyor.

Yani hafta sonu biraz daha fazla uyumak kötü bir fikir değil. Asıl sorun, bunu hafta boyunca kronik uykusuzluğun yerine koymak.

Uzmanların önerdiği yaklaşım, kaybedilen tüm saatleri tek seferde telafi etmeye çalışmak yerine uyku düzenini yeniden oluşturmak.

Uzmanların önerdiği yaklaşım, kaybedilen tüm saatleri tek seferde telafi etmeye çalışmak yerine uyku düzenini yeniden oluşturmak.

Bunun için ilk adım, birkaç gün boyunca normalden biraz daha erken yatmak olabilir. Cleveland Clinic'in uyku uzmanı Nancy Foldvary-Schaefer, uyku borcunu azaltmak için her gece yatış saatini yaklaşık 30 dakika ila 1 saat erkene çekmenin ve gerektiğinde kısa şekerlemelerden yararlanmanın uygulanabilecek yöntemler arasında olduğunu belirtiyor.

Buradaki amaç 12-13 saat uyuyarak tek gecede bütün açığı kapatmak değil. Vücudun yeniden düzenli ve yeterli uyku alabileceği bir rutine dönmek.

Hafta Sonu Kaç Saat Fazla Uyumalısınız?

Hafta içinde birkaç saat eksik uyuduysanız hafta sonu biraz daha uzun uyumak toparlanmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunu aşırıya kaçırmadan yapmak gerekiyor.

Yetişkinler için genel öneri gecede en az 7 saat uyumak. Uyku uzmanları ayrıca yalnızca toplam uyku süresine değil, yatış ve kalkış saatlerinin mümkün olduğunca düzenli olmasına da dikkat edilmesini öneriyor.

Bu nedenle hafta içi her gün 5-6 saat uyuyup hafta sonu öğlene kadar yatmak yerine, hafta boyunca yeterli uyku süresini korumaya çalışmak daha sağlıklı bir strateji.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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