Kaybettiğiniz Uykuyu Geri Kazanmanın En Doğru Yolu Açıklandı

Ancak uzmanlara göre uyku, hafta içindeki açığı hafta sonu birkaç saat fazla uyuyarak tamamen kapatabileceğiniz bir banka hesabı gibi çalışmıyor. Peki uykusuz kaldığınız günlerin ardından gerçekten ne yapmalısınız?

Uyku Borcu Nedir?

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu uyku süresi ile gerçekten uyuduğunuz süre arasındaki fark, “uyku borcu” olarak tanımlanıyor. Örneğin vücudunuzun 8 saat uykuya ihtiyacı varken birkaç gün boyunca yalnızca 6 saat uyursanız, aradaki fark zamanla birikiyor.

Bu nedenle hafta boyunca sürekli geç saatlere kadar çalışmak, erken kalkmak veya birkaç saatlik uykuyla günü geçirmek yalnızca ertesi gün kendinizi yorgun hissetmenize neden olmuyor. Uyku eksikliği devam ettikçe dikkat, bilişsel performans ve genel sağlık üzerinde de etkiler ortaya çıkabiliyor.