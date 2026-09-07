Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil’le İlişkilerine Dair Telefon Şifresi İtirafı

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Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil, ilişkileriyle ilgili samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Bold Agency’nin YouTube kanalındaki “Suya Girenler” programında konuşan çift, bu kez telefon şifreleri üzerinden ilişkilerindeki güveni anlattı. Poyraz’ın şifrelerle ilgili sözleri ise dikkat çekti.
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Survivor’ın sevilen yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Bold Agency’nin YouTube kanalında yayınlanan “Suya Girenler” programında sevgilisi Yasmin Erbil’i konuk etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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