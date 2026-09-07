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Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil’le İlişkilerine Dair Telefon Şifresi İtirafı

Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil’le İlişkilerine Dair Telefon Şifresi İtirafı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 17:27

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Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil, ilişkileriyle ilgili samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Bold Agency’nin YouTube kanalındaki “Suya Girenler” programında konuşan çift, bu kez telefon şifreleri üzerinden ilişkilerindeki güveni anlattı. Poyraz’ın şifrelerle ilgili sözleri ise dikkat çekti.

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Survivor’ın sevilen yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Bold Agency’nin YouTube kanalında yayınlanan “Suya Girenler” programında sevgilisi Yasmin Erbil’i konuk etti.

Survivor’ın sevilen yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Bold Agency’nin YouTube kanalında yayınlanan “Suya Girenler” programında sevgilisi Yasmin Erbil’i konuk etti.

kili, ilişkileriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunurken telefon şifreleri konusu da gündeme geldi.

Yasmin Erbil, ilişkilerinin ikinci yılından sonra telefon şifrelerini birbirleriyle paylaşmaya başladıklarını söyledi. Poyraz ise aslında daha önce de birbirlerinden telefonlarını saklamadıklarını belirterek, şifreleri paylaşmanın ilişkilerinde işleri daha da kolaylaştırdığını anlattı.

Poyraz, “Ondan öncesinde de saklamıyorduk. Paylaştıktan sonra daha rahat ettim. Sürekli ‘Şifreni gir, şifreni gir’ diye uğraşmadan ne yapıyorsan yap işte” sözleriyle, ilişkilerindeki rahat tavrı esprili bir şekilde dile getirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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