Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil’le İlişkilerine Dair Telefon Şifresi İtirafı

kili, ilişkileriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunurken telefon şifreleri konusu da gündeme geldi.

Yasmin Erbil, ilişkilerinin ikinci yılından sonra telefon şifrelerini birbirleriyle paylaşmaya başladıklarını söyledi. Poyraz ise aslında daha önce de birbirlerinden telefonlarını saklamadıklarını belirterek, şifreleri paylaşmanın ilişkilerinde işleri daha da kolaylaştırdığını anlattı.

Poyraz, “Ondan öncesinde de saklamıyorduk. Paylaştıktan sonra daha rahat ettim. Sürekli ‘Şifreni gir, şifreni gir’ diye uğraşmadan ne yapıyorsan yap işte” sözleriyle, ilişkilerindeki rahat tavrı esprili bir şekilde dile getirdi.