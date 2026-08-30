Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 29-30 Ağustos İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Yaz sonunun son hafta sonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da etkisiyle Türkiye’nin dört bir yanında kültür-sanat etkinlikleriyle hareketleniyor. İzmir’den Ankara’ya, Eskişehir’den Antalya’ya uzanan programda konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuk etkinliklerinden sergilere kadar farklı yaş ve ilgi alanlarına hitap eden pek çok seçenek bulunuyor.

İşte 29-30 Ağustos hafta sonunda şehirden ayrılmadan sanatla, müzikle ve eğlenceyle dolu birkaç saat geçirmek isteyenler için İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da öne çıkan etkinlikler.