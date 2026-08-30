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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 29-30 Ağustos İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 29-30 Ağustos İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 15:17
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Yaz sonunun son hafta sonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da etkisiyle Türkiye’nin dört bir yanında kültür-sanat etkinlikleriyle hareketleniyor. İzmir’den Ankara’ya, Eskişehir’den Antalya’ya uzanan programda konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuk etkinliklerinden sergilere kadar farklı yaş ve ilgi alanlarına hitap eden pek çok seçenek bulunuyor.

İşte 29-30 Ağustos hafta sonunda şehirden ayrılmadan sanatla, müzikle ve eğlenceyle dolu birkaç saat geçirmek isteyenler için İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da öne çıkan etkinlikler.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Örümcek Adam Karlar Ülkesinde: 29 Ağustos Cmt, 14:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Sevilen kahramanın kış maceralarını sahneye taşıyan renkli bir çocuk oyunu.

  • Süper Patiler: 29 Ağustos Cmt, 16:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Hafta sonu ailece izlenebilecek eğlenceli ve öğretici bir çocuk etkinliği.

  • Impro.fslt: 29 Ağustos Cmt | Maske Sanat Tiyatro. +15 yaş sınırına sahip ve etkinlikten en az 10 dakika önce salonda olunması gereken yetişkinlere yönelik alternatif bir tiyatro deneyimi.

  • Kadere 45 Oyunu: 29 Ağustos Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Cumartesi akşamı seyircisine sunulan iddialı bir sahne performansı.

  • Fatih Erkoç Zafer Bayramı Konseri: 30 Ağustos Paz, 20:30 | Alaçatı Amfi Tiyatro. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu usta sanatçının şarkılarıyla taçlandıran özel bir açık hava etkinliği.

  • Kutu Oyunları Gecesi: 30 Ağustos Paz, 19:30 | Maske Sanat Tiyatro. Tek kişilik biletin 270 ₺ olduğu, interaktif ve rekabetçi bir sosyal oyun gecesi.

  • Taş Devri Olimpiyatları: 30 Ağustos Paz | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Çocuklara olimpiyat ruhunu ve sporu eğlenceli bir dille anlatan gösteri.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 28 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars): Ridley Scott yönetmenliğinde, Jacob Elordi ve Josh Brolin'in başrollerini paylaştığı yüksek bütçeli dram, gerilim ve macera yapımı.

  • Coyote Acme'ye Karşı: Sevilen animasyon evrenini komedi ve macera türünde birleştiren eğlenceli yapım.

  • Atatürk: Zaferin Şafağı: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görevi yerine getirmeye çalışan karakterleri konu alan yerli tarihi animasyon.

  • Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da: Yeni bir hayat kurmak amacıyla Almanya'ya giden bir adamın hikayesini beyazperdeye yansıtan duygusal bir dram.

  • Ayrıca fantastik klasik 'Harry Potter ve Felsefe Taşı', animasyon 'Tad'ın Sihirli Lambası', korku türündeki 'Cebran' ile 'Dolly', komedi-romantik film 'Sadece Bir Gece' ve 'Kuşatma Kayıtları' bu hafta vizyona girdi.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Çoklu evren temalı dev yapım 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', korku serisinin yeni halkası 'Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar', animasyonlar 'Paw Patrol: Dino Filmi' ve 'Minyonlar ve Canavarlar' ile bilim kurgu gerilimi 'Oak Caddesi'nin Sonu' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • 9. SOLO: 29 Ağustos Cmt, 11:00 | CerModern. Gündüz kuşağında modern sanat ve performans arayanlar için ideal bir sahne sunumu.

  • Star Paws Doğa Devriyesi: 29 Ağustos Cmt, 14:00 | Kulis Sanat Tiyatrosu Panora. Doğayı koruma mesajlarını merkezine alan tempolu bir çocuk tiyatrosu.

  • Vera veya Nihilistler Oyunu: 29 Ağustos Cmt, 20:00 | Ankara Mesafe Sahne. Yetişkinler için dramatik yapısı ve felsefi alt metinleriyle öne çıkan bir eser.

  • Seda Yüz Stand Up: 29 Ağustos Cmt, 20:30 | Çankaya Sahne. Hafta sonu akşamına güncel ve zeki esprilerle kahkaha katmak isteyenler için komedi performansı.

  • Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut: 29 Ağustos Cmt | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Gogol'ün bürokrasi ve delilik üzerine yazdığı kült eserinin unutulmaz bir tek kişilik yorumu.

  • Milena'ya Mektuplar: 30 Ağustos Paz | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Edebiyat tarihinin en ünlü mektuplaşmalarından birinin sahneye uyarlanmış edebi versiyonu.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 28 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars): Ridley Scott yönetmenliğinde, Jacob Elordi ve Josh Brolin'in başrollerini paylaştığı yüksek bütçeli dram, gerilim ve macera yapımı.

  • Coyote Acme'ye Karşı: Sevilen animasyon evrenini komedi ve macera türünde birleştiren eğlenceli yapım.

  • Atatürk: Zaferin Şafağı: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görevi yerine getirmeye çalışan karakterleri konu alan yerli tarihi animasyon.

  • Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da: Yeni bir hayat kurmak amacıyla Almanya'ya giden bir adamın hikayesini beyazperdeye yansıtan duygusal bir dram.

  • Ayrıca fantastik klasik 'Harry Potter ve Felsefe Taşı', animasyon 'Tad'ın Sihirli Lambası', korku türündeki 'Cebran' ile 'Dolly', komedi-romantik film 'Sadece Bir Gece' ve 'Kuşatma Kayıtları' bu hafta vizyona girdi.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Çoklu evren temalı dev yapım 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', korku serisinin yeni halkası 'Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar', animasyonlar 'Paw Patrol: Dino Filmi' ve 'Minyonlar ve Canavarlar' ile bilim kurgu gerilimi 'Oak Caddesi'nin Sonu' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi: 29 Ağustos Cmt, 20:00 | Kim Sahne Eskişehir. Seyirciden alınan yönlendirmelerle anlık olarak şekillenen, her saniyesi sürprizlerle dolu yüksek tempolu doğaçlama komedi gecesi.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 28 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars): Ridley Scott yönetmenliğinde, Jacob Elordi ve Josh Brolin'in başrollerini paylaştığı yüksek bütçeli dram, gerilim ve macera yapımı.

  • Coyote Acme'ye Karşı: Sevilen animasyon evrenini komedi ve macera türünde birleştiren eğlenceli yapım.

  • Atatürk: Zaferin Şafağı: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görevi yerine getirmeye çalışan karakterleri konu alan yerli tarihi animasyon.

  • Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da: Yeni bir hayat kurmak amacıyla Almanya'ya giden bir adamın hikayesini beyazperdeye yansıtan duygusal bir dram.

  • Ayrıca fantastik klasik 'Harry Potter ve Felsefe Taşı', animasyon 'Tad'ın Sihirli Lambası', korku türündeki 'Cebran' ile 'Dolly', komedi-romantik film 'Sadece Bir Gece' ve 'Kuşatma Kayıtları' bu hafta vizyona girdi.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Çoklu evren temalı dev yapım 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', korku serisinin yeni halkası 'Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar', animasyonlar 'Paw Patrol: Dino Filmi' ve 'Minyonlar ve Canavarlar' ile bilim kurgu gerilimi 'Oak Caddesi'nin Sonu' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Çiçu Tiyatro Oyunu: 29 Ağustos Cmt, 20:30 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Cumartesi akşamı sahnede sürükleyici bir anlatı arayanlar için güçlü bir oyun seçeneği.

  • Faust Oyunu: 29 Ağustos Cmt, 20:30 | Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu. Ünlü klasik eserden esinlenerek hazırlanan ve insan ruhunun karanlık sorularına cesurca inen çok özel bir uyarlama.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 28 Ağustos Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars): Ridley Scott yönetmenliğinde, Jacob Elordi ve Josh Brolin'in başrollerini paylaştığı yüksek bütçeli dram, gerilim ve macera yapımı.

  • Coyote Acme'ye Karşı: Sevilen animasyon evrenini komedi ve macera türünde birleştiren eğlenceli yapım.

  • Atatürk: Zaferin Şafağı: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görevi yerine getirmeye çalışan karakterleri konu alan yerli tarihi animasyon.

  • Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da: Yeni bir hayat kurmak amacıyla Almanya'ya giden bir adamın hikayesini beyazperdeye yansıtan duygusal bir dram.

  • Ayrıca fantastik klasik 'Harry Potter ve Felsefe Taşı', animasyon 'Tad'ın Sihirli Lambası', korku türündeki 'Cebran' ile 'Dolly', komedi-romantik film 'Sadece Bir Gece' ve 'Kuşatma Kayıtları' bu hafta vizyona girdi.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Çoklu evren temalı dev yapım 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', korku serisinin yeni halkası 'Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar', animasyonlar 'Paw Patrol: Dino Filmi' ve 'Minyonlar ve Canavarlar' ile bilim kurgu gerilimi 'Oak Caddesi'nin Sonu' hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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