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Fon Soruşturmasında Kritik Gelişme: Pusula Portföy ve Tera Yöneticileri Gözaltına Alındı

Fon Soruşturmasında Kritik Gelişme: Pusula Portföy ve Tera Yöneticileri Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 18:34
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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

GELİŞMELER BİRAZDAN

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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