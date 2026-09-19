Kaç Kez Aldatılacaksın, Bu Test Söylüyor!

Sen ilişkilerde sınırları oldukça net olan birisin. Birini sevdiğinde kendini tamamen kaybetmek yerine, ilişkinin içinde kendi aklını ve mantığını da korumaya çalışıyorsun. Partnerinin davranışlarında seni rahatsız eden bir şey olduğunda “Aman şimdi sorun çıkmasın” diyerek uzun süre susmak yerine bunu konuşma eğilimindesin. Bu da seni farkında olmadan birçok ilişki probleminden koruyor.

Senin en büyük avantajın, aşkın bazı şeyleri görmeni engellemesine izin vermemen. Birinin seni çok sevmesi, sana çok güzel davranması veya aranızdaki kimyanın inanılmaz olması, onun yanlış davranışlarını otomatik olarak görmezden gelmene neden olmuyor. Özellikle güven konusunda tutarsızlık gördüğünde bunu romantikleştirmek yerine sorgulayabiliyorsun. Bu nedenle partnerinin seni uzun süre kandırması oldukça zor.