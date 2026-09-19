Kaç Kez Aldatılacaksın, Bu Test Söylüyor!
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Aşk hayatında insanın başına ne geleceğini önceden bilmek mümkün değil ama bazı davranışlarımız, farkında olmadan bizi aynı ilişki döngülerinin içine sokabiliyor. Kimi insan en ufak şüphede bavulunu toplarken kimi “bir şans daha” diyerek kırmızı bayrakları görmezden gelebiliyor. Peki sen hangi taraftasın?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Yeni tanıştığın birinde seni en hızlı etkileyen şey hangisi olur?
3. Sevgilin son zamanlarda telefonunu eskisinden daha fazla saklamaya başladı. İlk düşüncen ne olur?
4. Partnerinin eski sevgilisiyle hâlâ görüştüğünü öğrendin. Tepkin ne olur?
5. Sevgilin sana “Bugün arkadaşlarımla dışarı çıkacağım” dedi. Ama gece boyunca sana neredeyse hiç yazmadı. Ne yaparsın?
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6. Bir arkadaşın sevgilin hakkında “Bence sana karşı dürüst değil” dedi. Ne yaparsın?
7. İlişkinin başında partnerinin daha önce aldattığını öğrendin. Ama “Bir daha asla yapmam” diyor. Ne düşünürsün?
8. Sevgilin bir partide başka biriyle fazlasıyla samimi davranıyor. Sen ne yaparsın?
9. İlişkide seni en çok korkutan şey hangisi?
10. Bir gün sevgilinin seni aldattığını öğrendin. İlk tepkin ne olur?
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