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Kaç Kez Aldatılacaksın, Bu Test Söylüyor!

Kaç Kez Aldatılacaksın, Bu Test Söylüyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
19.09.2026 - 19:01
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Aşk hayatında insanın başına ne geleceğini önceden bilmek mümkün değil ama bazı davranışlarımız, farkında olmadan bizi aynı ilişki döngülerinin içine sokabiliyor. Kimi insan en ufak şüphede bavulunu toplarken kimi “bir şans daha” diyerek kırmızı bayrakları görmezden gelebiliyor. Peki sen hangi taraftasın?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Yeni tanıştığın birinde seni en hızlı etkileyen şey hangisi olur?

3. Sevgilin son zamanlarda telefonunu eskisinden daha fazla saklamaya başladı. İlk düşüncen ne olur?

4. Partnerinin eski sevgilisiyle hâlâ görüştüğünü öğrendin. Tepkin ne olur?

5. Sevgilin sana “Bugün arkadaşlarımla dışarı çıkacağım” dedi. Ama gece boyunca sana neredeyse hiç yazmadı. Ne yaparsın?

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6. Bir arkadaşın sevgilin hakkında “Bence sana karşı dürüst değil” dedi. Ne yaparsın?

7. İlişkinin başında partnerinin daha önce aldattığını öğrendin. Ama “Bir daha asla yapmam” diyor. Ne düşünürsün?

8. Sevgilin bir partide başka biriyle fazlasıyla samimi davranıyor. Sen ne yaparsın?

9. İlişkide seni en çok korkutan şey hangisi?

10. Bir gün sevgilinin seni aldattığını öğrendin. İlk tepkin ne olur?

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Kırmızı Bayrakları Uzaktan Görüyorsun

Sen ilişkilerde sınırları oldukça net olan birisin. Birini sevdiğinde kendini tamamen kaybetmek yerine, ilişkinin içinde kendi aklını ve mantığını da korumaya çalışıyorsun. Partnerinin davranışlarında seni rahatsız eden bir şey olduğunda “Aman şimdi sorun çıkmasın” diyerek uzun süre susmak yerine bunu konuşma eğilimindesin. Bu da seni farkında olmadan birçok ilişki probleminden koruyor.

Senin en büyük avantajın, aşkın bazı şeyleri görmeni engellemesine izin vermemen. Birinin seni çok sevmesi, sana çok güzel davranması veya aranızdaki kimyanın inanılmaz olması, onun yanlış davranışlarını otomatik olarak görmezden gelmene neden olmuyor. Özellikle güven konusunda tutarsızlık gördüğünde bunu romantikleştirmek yerine sorgulayabiliyorsun. Bu nedenle partnerinin seni uzun süre kandırması oldukça zor.

Bir Kez Canın Yanacak Ama Sonrası Yok

Sen ilişkiler konusunda genel olarak dikkatli olsan da sevdiğin insan söz konusu olduğunda bazı kurallarının esneyebildiği bir gerçek. Normalde başkasında gördüğünde “Bu büyük kırmızı bayrak” diyeceğin bir davranışı, kendi partnerin yaptığında “Belki başka bir açıklaması vardır” diyerek değerlendirebiliyorsun. Çünkü senin için sevgi, insanlara ikinci bir şans verme konusunda güçlü bir motivasyon.

Buradaki en büyük tehliken, insanların potansiyeline âşık olman. Karşındaki kişinin şu an nasıl davrandığından çok, nasıl biri olabileceğine odaklandığında bazı problemleri olduğundan küçük görebilirsin. Bir şeylerin ters gittiğini sezsen bile hemen karar vermek yerine beklemeyi, gözlemlemeyi ve karşı tarafa kendisini açıklama fırsatı vermeyi tercih ediyorsun.

Bu yüzden testin eğlenceli kehaneti şöyle: Bir büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsin ama aynı hatayı ikinci kez yapacak biri değilsin. Seni bir kez gerçekten kıran bir davranış, ilişkilere bakışını ciddi biçimde değiştirebilir. Ondan sonra “Ben bunu daha önce görmüştüm” dediğin hiçbir işareti kolay kolay görmezden gelmezsin. İlk deneyim can sıkıcı olabilir ama sonrasında ilişki radarın ciddi şekilde güçleniyor.

Aynı Senaryo İki Farklı Yüzle Gelebilir

Aynı Senaryo İki Farklı Yüzle Gelebilir

Sen aşk hayatında oldukça yoğun yaşayan birisin. Birine bağlandığında sadece mantığınla değil, duygularınla da hareket ediyorsun. Bu güzel bir özellik olsa da bazen karşındaki insanın sana verdiği işaretleri doğru okumayı zorlaştırabiliyor. Özellikle çok sevdiğin birinin yaptığı yanlışlarda, “Beni gerçekten seviyorsa bunu yapmaz” düşüncesine tutunarak bazı gerçekleri görmekte gecikebilirsin.

Senin testteki en belirgin özelliğin ikinci şans konusunda cömert olman. Bir ilişkinin bitmesini istemediğinde açıklamaları dinleyebilir, özürleri kabul edebilir ve “Bir daha olmayacak” sözünü gerçekten duymak isteyebilirsin. Fakat sorun şu ki bazı insanlar senin bu anlayışlı tarafını hak ettiği için değil, bundan faydalanabildiği için kullanabilir. İşte burada sınırların devreye girmesi gerekiyor.

Bu nedenle testin eğlenceli sonucuna göre karşına iki kez ciddi bir “Ben bunu nasıl fark etmedim?” hikâyesi çıkabilir. Ama bu iki deneyim birbirinin aynısı olmak zorunda değil. Hatta ikinci seferde ilkinden çok daha hızlı fark edebilirsin. Çünkü senin en büyük özelliğin, yaşadıklarından ders çıkarabilmen. Bir kez gerçekten kandırıldığında aynı kişiyi değil, aynı davranış biçimini tanımaya başlıyorsun.

Senin Sorunun Saflık Değil, Fazla Şans Vermek

Şimdi biraz dürüst olalım: Senin ilişkilerde en büyük problemin insanları anlayamamak değil. Çoğu zaman gayet iyi anlıyorsun. Hatta bir şeylerin ters gittiğini daha en başından sezdiğin halde, sevdiğin insan söz konusu olduğunda o sezgiyi susturmayı seçebiliyorsun. “Belki ben abartıyorumdur”, “Belki gerçekten öyle değildir” ve “Bir şans daha vereyim” cümleleri senin aşk hayatının tehlikeli üçlüsü olabilir.

Senin için sevgi bazen gereğinden fazla fedakârlık anlamına gelebiliyor. Partnerinin davranışlarını anlamaya çalışırken kendi sınırlarının nerede başladığını unutabiliyorsun. Birinin sana tekrar tekrar yanlış davranmasına rağmen onun iyi taraflarına odaklanmak, ilişkiyi kurtarmak için bütün sorumluluğu üzerine almak ve ayrılmayı son seçenek olarak görmek seni aynı döngünün içine sokabilir.

Bu yüzden testin eğlenceli kehaneti biraz acımasız: Üçten fazla kez “Bir daha asla” deme ihtimalin var. Ama burada asıl mesele kaç kez aldatılacağın değil; neden bazı insanlara hak ettiklerinden fazla kredi verdiğin. Sen bir kez “Benim sınırım burada” demeyi gerçekten öğrendiğinde sonuç tamamen değişebilir. Çünkü aslında kolay kandırılan biri değilsin; sadece sevdiğin insanlara inanmayı, bazen kendi sezgilerine inanmaktan daha fazla önemsiyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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