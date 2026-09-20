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Kombi Bakımında İlan Tuzağına Düşmeyin, Kombinizden Olabilirsiniz

Kombi Bakımında İlan Tuzağına Düşmeyin, Kombinizden Olabilirsiniz

Sivas
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 16:49
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Sivas'ta kombi ustası Şafak Şimşek, internetten çok düşük fiyata bakım teklif edenlere karşı vatandaşları uyarıyor. 200-300 liraya ilan veren bazı kişiler, eve geldiğinde çok daha yüksek bir fiyat çıkarabiliyor. Şimşek'e göre ucuz ve eksik bakım, kombiyi kullanılamaz hale getirip yeni cihaz almayı zorunlu kılabiliyor.

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İnternetten 200-300 liraya verilen ilanlar genelde ev ziyaretinde çok daha pahalıya çıkıyor.

İnternetten 200-300 liraya verilen ilanlar genelde ev ziyaretinde çok daha pahalıya çıkıyor.

Şimşek, düşük fiyatlı ilanların çoğunlukla bir tuzak olduğunu söylüyor. İnternette 200-300 liraya bakım vaat eden ilanlar var, fiyat genelde ev ziyaretinde değişiyor. Usta eve geldiğinde rakam birden yükselebiliyor, vatandaş beklemediği bir fatura ile karşılaşıyor. Şimşek, bu şekilde ucuza yaptırılan bakımın kombiyi bozabileceğini, hatta cihazı tamamen kullanılamaz hale getirebileceğini anlatıyor. Bu durumda ev sahibi küçük bir bakım parası yerine yeni kombi almak zorunda kalabiliyor.

Şimşek, tanıdık ustalarla çalışılmasını ve düzenli yıllık bakımın kombinin ömrünü uzattığını vurguluyor.

Şimşek, tanıdık ustalarla çalışılmasını ve düzenli yıllık bakımın kombinin ömrünü uzattığını vurguluyor.

Gerçek bakım Şimşek'e göre sadece temizlikten ibaret değil. Bakım sırasında cihazın fanı, pompası ve içindeki tüm parçalar tek tek kontrol ediliyor. Şimşek, tanıdık ve güvenilen ustalarla çalışılmasını öneriyor. Yıllık bakım alışkanlığı kombinin ömrünü uzatıyor, özellikle Sivas gibi soğuk bölgelerde önem taşıyor. Sivas'ta sonbaharla birlikte kombi kullanımı zaten başlamış durumda.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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