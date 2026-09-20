Kombi Bakımında İlan Tuzağına Düşmeyin, Kombinizden Olabilirsiniz
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Sivas'ta kombi ustası Şafak Şimşek, internetten çok düşük fiyata bakım teklif edenlere karşı vatandaşları uyarıyor. 200-300 liraya ilan veren bazı kişiler, eve geldiğinde çok daha yüksek bir fiyat çıkarabiliyor. Şimşek'e göre ucuz ve eksik bakım, kombiyi kullanılamaz hale getirip yeni cihaz almayı zorunlu kılabiliyor.
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İnternetten 200-300 liraya verilen ilanlar genelde ev ziyaretinde çok daha pahalıya çıkıyor.
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Şimşek, tanıdık ustalarla çalışılmasını ve düzenli yıllık bakımın kombinin ömrünü uzattığını vurguluyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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