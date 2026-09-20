Kombi Bakımında İlan Tuzağına Düşmeyin, Kombinizden Olabilirsiniz

Şimşek, düşük fiyatlı ilanların çoğunlukla bir tuzak olduğunu söylüyor. İnternette 200-300 liraya bakım vaat eden ilanlar var, fiyat genelde ev ziyaretinde değişiyor. Usta eve geldiğinde rakam birden yükselebiliyor, vatandaş beklemediği bir fatura ile karşılaşıyor. Şimşek, bu şekilde ucuza yaptırılan bakımın kombiyi bozabileceğini, hatta cihazı tamamen kullanılamaz hale getirebileceğini anlatıyor. Bu durumda ev sahibi küçük bir bakım parası yerine yeni kombi almak zorunda kalabiliyor.