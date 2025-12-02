onedio
Yeni Dolandırıcılık Yöntemine Dikkat! Beyaz Eşya Tamircisi Gibi Gelip Servis Ücreti Alıyorlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2025 - 22:13

İnternet her ne kadar hayatımıza belli başlı kolaylıklar getirse de dolandırıcılığa da tüm önlemlere rağmen açık bir ortam. Her ne kadar internet dolandırıcılarına karşı uyarılar yapılsa da kötü niyetli kişiler bir açığını bulup halkı dolandırabiliyor. Yeni dolandırıcılık yöntemi ise şeytanın aklına gelmeyecek cinsten. Online sitelerden anlaşılan tamirci görüntüsündeki dolandırıcılar bozulan eşyanın tamiri için kasıtlı olarak çok yüksek fiyat çıkarıp eşya sahibi vazgeçince servis ücreti adı altında ücret alıyor.

X'te Konut Yatırımcısı isimli hesabın paylaşımı şöyle;

'Yeni bir ahlaksız para kazanma yöntemi duydum, şoktayım!

Bulaşık makinesi arızalanınca online usta çağırıyorlar. Gelen kişi “anlıyormuş” gibi bakıp kart bozuk, motor yanmış gibi ciddi arızalar uyduruyor. Fiyat yüksek gelince tamir yaptırmak istemiyorsun…

Ama bu sefer de 1.000 TL “servis ücreti” alıp çekip gidiyorlar.

Sahte tamircilere dikkat!

'Geçen yıllarda klimayla ilgili benzer durum yaşamıştım. Servis ücreti alıp gitmişlerdi. Risk alıp farklı bir servise klima gazı eklettikten sonra klimam sorunsuz çalışmıştı.'

Haberin yapay zeka özeti ise şöyle;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
