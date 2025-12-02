Yeni Dolandırıcılık Yöntemine Dikkat! Beyaz Eşya Tamircisi Gibi Gelip Servis Ücreti Alıyorlar

İnternet her ne kadar hayatımıza belli başlı kolaylıklar getirse de dolandırıcılığa da tüm önlemlere rağmen açık bir ortam. Her ne kadar internet dolandırıcılarına karşı uyarılar yapılsa da kötü niyetli kişiler bir açığını bulup halkı dolandırabiliyor. Yeni dolandırıcılık yöntemi ise şeytanın aklına gelmeyecek cinsten. Online sitelerden anlaşılan tamirci görüntüsündeki dolandırıcılar bozulan eşyanın tamiri için kasıtlı olarak çok yüksek fiyat çıkarıp eşya sahibi vazgeçince servis ücreti adı altında ücret alıyor.