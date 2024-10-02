Bunu Nasıl Akıl Etmişler Dedirtiyor: Asansörlerde Ayna Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi
Bunu Nasıl Akıl Etmişler Dedirtiyor: Asansörlerde Ayna Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi
Asansörler, hepimizi bir yerden başka bir yere hızlıca taşıyan mucizevi kutucuklar değil mi?
Peki bu kutucukların içinde neden hep aynalar var hiç düşündünüz mü? İşin aslı düşündüğünüzden çok daha ilginç.
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Asansörlerdeki sorunlar, sadece düşme riskiyle sınırlı değil. Kapalı, küçük ve karanlık asansörler insanlarda başka bir soruna da neden oluyor: Klostrofobi.
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Kapalı bir metal kutuda, kalın duvarlar arasında sıkışıp kaldığınızı bir düşünün. Kapılar bir türlü açılmıyor ve zaman adeta durdu. Bahsettiğimiz his, klostrofobiye yol açan temel unsurlardan biridir ve birçok insan asansör kullanırken bu hissi yaşar.
Soruna karşı iki çözüm düşünülmüştü: asansörlerin hızını artırmak ya da içerisine ayna koymak. Hız artırmak, daha fazla teknik problem yaratabileceği için aynalarla çözüm bulunmaya çalışıldı.
Aynalar, asansörün içini daha büyük göstererek klostrofobik duyguların azalmasına yardımcı olur. İnsanların dikkati dağılır, kendilerini daha rahat hissederler.
Aynalar sadece dekoratif ya da rahatlatıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik açısından da büyük rol oynar. Kabin küçük ve kalabalık olduğunda, aynalar sayesinde herkesin ne yaptığını görebilirsiniz.
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Aynaların bir diğer önemli faydası ise engelli bireyler içindir. Tekerlekli sandalye kullanan biri, asansör içinde aynalar sayesinde hareketlerini kolayca kontrol edebilir ve başkalarına rahatsızlık vermeden iniş-biniş yapabilir.
Tabii ki çıkmadan önce son bir kez kıyafetlerinize göz atmak ya da saçınızı kontrol etmek de aynaların başka bir bonusu!
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