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Bunu Nasıl Akıl Etmişler Dedirtiyor: Asansörlerde Ayna Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

Bunu Nasıl Akıl Etmişler Dedirtiyor: Asansörlerde Ayna Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
02.10.2024 - 17:13

Asansörler, hepimizi bir yerden başka bir yere hızlıca taşıyan mucizevi kutucuklar değil mi? 

Peki bu kutucukların içinde neden hep aynalar var hiç düşündünüz mü? İşin aslı düşündüğünüzden çok daha ilginç.

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Asansörlerdeki sorunlar, sadece düşme riskiyle sınırlı değil. Kapalı, küçük ve karanlık asansörler insanlarda başka bir soruna da neden oluyor: Klostrofobi.

Asansörlerdeki sorunlar, sadece düşme riskiyle sınırlı değil. Kapalı, küçük ve karanlık asansörler insanlarda başka bir soruna da neden oluyor: Klostrofobi.

Kapalı bir metal kutuda, kalın duvarlar arasında sıkışıp kaldığınızı bir düşünün. Kapılar bir türlü açılmıyor ve zaman adeta durdu. Bahsettiğimiz his, klostrofobiye yol açan temel unsurlardan biridir ve birçok insan asansör kullanırken bu hissi yaşar.

Kapalı bir metal kutuda, kalın duvarlar arasında sıkışıp kaldığınızı bir düşünün. Kapılar bir türlü açılmıyor ve zaman adeta durdu. Bahsettiğimiz his, klostrofobiye yol açan temel unsurlardan biridir ve birçok insan asansör kullanırken bu hissi yaşar.

Soruna karşı iki çözüm düşünülmüştü: asansörlerin hızını artırmak ya da içerisine ayna koymak. Hız artırmak, daha fazla teknik problem yaratabileceği için aynalarla çözüm bulunmaya çalışıldı.

Soruna karşı iki çözüm düşünülmüştü: asansörlerin hızını artırmak ya da içerisine ayna koymak. Hız artırmak, daha fazla teknik problem yaratabileceği için aynalarla çözüm bulunmaya çalışıldı.

Aynalar, asansörün içini daha büyük göstererek klostrofobik duyguların azalmasına yardımcı olur. İnsanların dikkati dağılır, kendilerini daha rahat hissederler.

Aynalar, asansörün içini daha büyük göstererek klostrofobik duyguların azalmasına yardımcı olur. İnsanların dikkati dağılır, kendilerini daha rahat hissederler.

Bir de bonus: Asansörde sıkılmadan zaman geçirebilirsiniz! Selfie çekmek için harika bir fırsat sunduğunu da söylemeye gerek yok sanırım.

Aynalar sadece dekoratif ya da rahatlatıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik açısından da büyük rol oynar. Kabin küçük ve kalabalık olduğunda, aynalar sayesinde herkesin ne yaptığını görebilirsiniz.

Aynalar sadece dekoratif ya da rahatlatıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik açısından da büyük rol oynar. Kabin küçük ve kalabalık olduğunda, aynalar sayesinde herkesin ne yaptığını görebilirsiniz.

Bu sayede olası hırsızlık ya da istenmeyen temas gibi durumlar da engellenmiş olur.

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Aynaların bir diğer önemli faydası ise engelli bireyler içindir. Tekerlekli sandalye kullanan biri, asansör içinde aynalar sayesinde hareketlerini kolayca kontrol edebilir ve başkalarına rahatsızlık vermeden iniş-biniş yapabilir.

Aynaların bir diğer önemli faydası ise engelli bireyler içindir. Tekerlekli sandalye kullanan biri, asansör içinde aynalar sayesinde hareketlerini kolayca kontrol edebilir ve başkalarına rahatsızlık vermeden iniş-biniş yapabilir.

Tabii ki çıkmadan önce son bir kez kıyafetlerinize göz atmak ya da saçınızı kontrol etmek de aynaların başka bir bonusu!

Tabii ki çıkmadan önce son bir kez kıyafetlerinize göz atmak ya da saçınızı kontrol etmek de aynaların başka bir bonusu!

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