Pasaporta Vizeye Gerek Yok: Türkiye’den 3 Saatte Gidebileceğiniz Vizesiz Rotalar
Kısa süreli tatil planlayanların rota arayışı değişti. Artık uzun uçuşlar ve vize süreçleri yerine, birkaç saat içinde varılabilen yakın destinasyonlar tercih ediliyor. Türkiye’ye komşu ya da çok yakın olan bazı şehirler, vize istememesi ve bütçe dostu seçenekleriyle öne çıkıyor.
İşte Türkiye’den 3 saatten kısa sürede ulaşılabilen ve vize gerektirmeyen o popüler şehirler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tiflis, kimlikle giriş yapılabilen ve kültürüyle büyüleyen en yakın kaçamak noktalarından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belgrad, uygun fiyatlı Avrupa deneyimi arayanların gözdesi haline geldi.
Lefkoşa, hem kültür hem de deniz havası almak isteyenler için en pratik rota.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın