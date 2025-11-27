onedio
Pasaporta Vizeye Gerek Yok: Türkiye'den 3 Saatte Gidebileceğiniz Vizesiz Rotalar

Pasaporta Vizeye Gerek Yok: Türkiye’den 3 Saatte Gidebileceğiniz Vizesiz Rotalar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 13:22

Kısa süreli tatil planlayanların rota arayışı değişti. Artık uzun uçuşlar ve vize süreçleri yerine, birkaç saat içinde varılabilen yakın destinasyonlar tercih ediliyor. Türkiye’ye komşu ya da çok yakın olan bazı şehirler, vize istememesi ve bütçe dostu seçenekleriyle öne çıkıyor.

İşte Türkiye’den 3 saatten kısa sürede ulaşılabilen ve vize gerektirmeyen o popüler şehirler...

Tiflis, kimlikle giriş yapılabilen ve kültürüyle büyüleyen en yakın kaçamak noktalarından biri.

Tiflis, kimlikle giriş yapılabilen ve kültürüyle büyüleyen en yakın kaçamak noktalarından biri.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis, Türkiye’den ortalama 2 saatlik kısa bir uçuşla ulaşılan, kimlikle giriş yapılabilen nadir şehirlerden biri. Eski Tiflis sokakları, renkli balkonlu evleri ve Arnavut kaldırımlı dar caddeleriyle gezginlere adeta bir açık hava müzesi sunuyor. Aynı anda hem Avrupa hem de Kafkas kültürünü hissettiren şehir, tarihi dokusunu modern kafeler ve sanat mekanlarıyla harmanlayan özel bir atmosfere sahip.

Şifalı sülfür hamamlarıyla ünlü olan Tiflis, yer altı sıcak sularından gelen bu tarihi geleneği hala sürdürüyor. Narikala Kalesi’nden izlenen manzara, Kura Nehri boyunca uzanan yürüyüş yolları ve uygun fiyatlı Gürcü mutfağı da şehri cazip hale getiren detaylar arasında. Vize stresi olmadan, pasaport bile gerektirmeden kolayca ulaşılabilmesi, Tiflis’i son dönemde hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline getiriyor.

Belgrad, uygun fiyatlı Avrupa deneyimi arayanların gözdesi haline geldi.

Belgrad, uygun fiyatlı Avrupa deneyimi arayanların gözdesi haline geldi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad, Türkiye’den ortalama 1 saat 40 dakikalık uçuş mesafesinde bulunuyor ve vize istememesi sayesinde kapıları oldukça kolay açıyor. Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği bu şehir, tarihi yapıları, geniş meydanları ve enerjik sokak yaşamıyla dikkat çekiyor. Özellikle gece hayatı, Avrupa şehirleriyle kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkıyor.

Kalemegdan Kalesi, hem tarih meraklılarının hem de manzara tutkunlarının uğrak noktası. Şehrin farklı bölgelerinde yer alan müzeler, sokak sanatçıları ve kafeler ise Belgrad’a genç ve dinamik bir ruh kazandırıyor.

Lefkoşa, hem kültür hem de deniz havası almak isteyenler için en pratik rota.

Lefkoşa, hem kültür hem de deniz havası almak isteyenler için en pratik rota.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa, Türkiye’den yalnızca 1 saat 20 dakikalık uçuşla ulaşılabilen ve sadece kimlikle giriş yapılabilen en kolay yurt dışı rotalarından biri. Ortak tarih ve dil gibi avantajların yanı sıra, sıcak iklimi ve Akdeniz atmosferiyle kısa sürede tatil moduna geçme imkanı sunuyor.

Surlarla çevrili eski şehir bölgesi, Osmanlı döneminden kalma hanları, dar sokakları ve kültürel yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Lefkoşa’dan kısa sürede Girne ve Mağusa gibi sahil bölgelerine geçmek mümkün. Hem deniz keyfi yapmak hem de farklı bir ülke havası solumak isteyenler için Lefkoşa, zahmetsiz ve ekonomik bir alternatif.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
