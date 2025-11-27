Pasaporta Vizeye Gerek Yok: Türkiye’den 3 Saatte Gidebileceğiniz Vizesiz Rotalar

Gürcistan’ın başkenti Tiflis, Türkiye’den ortalama 2 saatlik kısa bir uçuşla ulaşılan, kimlikle giriş yapılabilen nadir şehirlerden biri. Eski Tiflis sokakları, renkli balkonlu evleri ve Arnavut kaldırımlı dar caddeleriyle gezginlere adeta bir açık hava müzesi sunuyor. Aynı anda hem Avrupa hem de Kafkas kültürünü hissettiren şehir, tarihi dokusunu modern kafeler ve sanat mekanlarıyla harmanlayan özel bir atmosfere sahip.

Şifalı sülfür hamamlarıyla ünlü olan Tiflis, yer altı sıcak sularından gelen bu tarihi geleneği hala sürdürüyor. Narikala Kalesi’nden izlenen manzara, Kura Nehri boyunca uzanan yürüyüş yolları ve uygun fiyatlı Gürcü mutfağı da şehri cazip hale getiren detaylar arasında. Vize stresi olmadan, pasaport bile gerektirmeden kolayca ulaşılabilmesi, Tiflis’i son dönemde hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline getiriyor.