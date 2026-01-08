onedio
Kahve Siparişine Göre Hangi Akustik Parça Tam Senlik?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.01.2026 - 22:01

Bu mini testte kahve tercihlerinden yola çıkarak ruhuna en yakışan akustik parçayı buluyoruz. Belki içe dönük bir melodi, belki gün batımı tadında bir şarkı…

Hazırsan başlayalım👇

1. Kahveni nasıl içersin?

2. Hangisini daha çok tercih ediyorsun?

3. Kahve içmediğin zamanlarda modun nasıldır?

4. Kahveni ne kadar yoğunlukla seversin?

5. Hava durumu nasılken kahve daha lezzetlidir?

6. Süt veya krema kullanır mısın?

7. Son olarak, bu Latte desenlerinden birini seçmeni istesek?

Sor (Akustik) - Zeynep Bastık

Gökhan Türkmen - Yan Sen

Bengü- Saygımdan

Sıla- Ah Yandım

