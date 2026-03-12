onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sibel Can'ın İlginç Tasarımlı Ayakkabısı Dikkat Çekti!

Sibel Can'ın İlginç Tasarımlı Ayakkabısı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2026 - 14:50

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Sibel Can, bu kez Paris seyahatinden paylaştığı karelerle gündeme geldi. Zarafeti ve şık tarzıyla dikkat çeken ünlü sanatçının pozlarında en çok konuşulan detay ise ilginç tasarımıyla öne çıkan ayakkabıları oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelere takipçilerden beğeni yağarken, birçok kullanıcı Sibel Can’ın stilini yorumlamayı da ihmal etmedi. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin en güçlü ve en sevilen seslerinden biri olan Sibel Can, yıllardır hem sahnedeki performansı hem de zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk müziğinin en güçlü ve en sevilen seslerinden biri olan Sibel Can, yıllardır hem sahnedeki performansı hem de zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sahne performansı, güçlü sesi ve kendine has yorumuyla yıllardır müzik dünyasının en popüler kadın sanatçıları arasında yer alan Sibel Can, aynı zamanda zarafeti ve stil tercihleriyle de sık sık konuşuluyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü sanatçı, zaman zaman konserlerinden, günlük hayatından ve seyahatlerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sibel Can bu kez ise Paris seyahatinden paylaştığı karelerle gündeme geldi.

Sibel Can bu kez ise Paris seyahatinden paylaştığı karelerle gündeme geldi.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta çekilen fotoğrafları “Geçen hafta Paris” notuyla sosyal medya hesabından paylaşırken pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Paylaşımlarda Sibel Can’ın şık kombini dikkat çekerken, sanatçının tercih ettiği parçaların Serenay Sarıkaya’nın daha önce giydiği bir kombinle benzerliği de sosyal medyada konuşulan detaylardan biri oldu. Ancak pozların en çok konuşulan detayı ise Sibel Can’ın iddialı ayakkabıları oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın