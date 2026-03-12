Sibel Can'ın İlginç Tasarımlı Ayakkabısı Dikkat Çekti!
Türk müziğinin güçlü isimlerinden Sibel Can, bu kez Paris seyahatinden paylaştığı karelerle gündeme geldi. Zarafeti ve şık tarzıyla dikkat çeken ünlü sanatçının pozlarında en çok konuşulan detay ise ilginç tasarımıyla öne çıkan ayakkabıları oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelere takipçilerden beğeni yağarken, birçok kullanıcı Sibel Can’ın stilini yorumlamayı da ihmal etmedi. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!
Türk müziğinin en güçlü ve en sevilen seslerinden biri olan Sibel Can, yıllardır hem sahnedeki performansı hem de zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sibel Can bu kez ise Paris seyahatinden paylaştığı karelerle gündeme geldi.
