Oyuncu Barry Keohgan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı!

Kariyerinde özellikle The Killing of a Sacred Deer, Dunkirk, The Batman, The Banshees of Inisherin ve Saltburn gibi yapımlarla büyük dikkat çeken Keoghan, güçlü oyunculuğu ve sıra dışı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.

“The Banshees of Inisherin” filmindeki performansıyla Oscar’a aday gösterilmesi ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Eleştirmenlerden sık sık övgü alan oyuncu, kendine özgü oyunculuk tarzı ve etkileyici performanslarıyla Hollywood’un en dikkat çeken genç yıldızları arasında gösteriliyor.

Barry Keoghan’ın kariyerindeki yükseliş kadar özel hayatı da magazin dünyasında sık sık konuşuluyor. Ünlü oyuncu bir süredir pop yıldızı Sabrina Carpenter ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. İkili zaman zaman birlikte görüntülenirken, hayranları tarafından Hollywood’un dikkat çeken çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Çiftin ilişkisi sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.