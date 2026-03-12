Oyuncu Barry Keohgan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı!
Son yıllarda Hollywood’un en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen Barry Keoghan, hem başarılı projeleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden. Özellikle son dönemde yıldızı iyice parlayan İrlandalı oyuncu, bu kez yüzündeki dikkat çeken değişimle sosyal medyaya damga vurdu. Hakkında ortaya atılan botoks ve estetik iddiaları kısa sürede tartışma yaratırken, hayranları oyuncunun son görüntülerini konuşmaya başladı.
İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, son yıllarda Hollywood’da adından en çok söz ettiren isimlerden biri.
Ancak son günlerde Barry Keoghan’ın gündeme gelme sebebi oyunculuğu ya da aşk hayatı değil, görünümündeki değişim oldu.
