Oyuncu Barry Keohgan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
12.03.2026 - 11:04

Son yıllarda Hollywood’un en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen Barry Keoghan, hem başarılı projeleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden. Özellikle son dönemde yıldızı iyice parlayan İrlandalı oyuncu, bu kez yüzündeki dikkat çeken değişimle sosyal medyaya damga vurdu. Hakkında ortaya atılan botoks ve estetik iddiaları kısa sürede tartışma yaratırken, hayranları oyuncunun son görüntülerini konuşmaya başladı.

İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, son yıllarda Hollywood’da adından en çok söz ettiren isimlerden biri.

Kariyerinde özellikle The Killing of a Sacred Deer, Dunkirk, The Batman, The Banshees of Inisherin ve Saltburn gibi yapımlarla büyük dikkat çeken Keoghan, güçlü oyunculuğu ve sıra dışı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.

“The Banshees of Inisherin” filmindeki performansıyla Oscar’a aday gösterilmesi ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Eleştirmenlerden sık sık övgü alan oyuncu, kendine özgü oyunculuk tarzı ve etkileyici performanslarıyla Hollywood’un en dikkat çeken genç yıldızları arasında gösteriliyor.

Barry Keoghan’ın kariyerindeki yükseliş kadar özel hayatı da magazin dünyasında sık sık konuşuluyor. Ünlü oyuncu bir süredir pop yıldızı Sabrina Carpenter ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. İkili zaman zaman birlikte görüntülenirken, hayranları tarafından Hollywood’un dikkat çeken çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Çiftin ilişkisi sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

Ancak son günlerde Barry Keoghan’ın gündeme gelme sebebi oyunculuğu ya da aşk hayatı değil, görünümündeki değişim oldu.

Sosyal medyada yayılan yeni fotoğraflarında oyuncunun yüzündeki şişlik dikkat çekerken, bazı kullanıcılar Keoghan’ın botoks ya da estetik işlemler yaptırmış olabileceğini iddia etti.

Kısa sürede yayılan bu yorumlar sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı hayranları ise oyuncunun görünümündeki değişimle büyük bir şoka uğradı!

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
