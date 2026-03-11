onedio
article/comments
article/share
Taciz İddialarının Ardından Programı İptal Edilen Mesut Süre Sahnelere Dönüyor!

Ecem Dalgıçoğlu
11.03.2026 - 15:41

Komedyen Mesut Süre, bir dönem sosyal medyada gündeme gelen taciz iddialarıyla uzun süre konuşulmuştu. İddiaların ardından yıllardır sahnelenen “Mesut Süre ile İlişki Testi” programının iptal edilmesi dikkat çekerken, Süre konuya ilişkin yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmiş ve paylaşımların “itibar suikastı” olduğunu söylemişti. 

Tartışmaların ardından Mesut Süre’den yeni paylaşım geldi. Ünlü isim, radyo programının devam ettiğini ve Meksika Açmazı turnesinin başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz sene sosyal medyada ortaya atılan taciz iddiaları, medya ve eğlence dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri de komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre oldu. Sosyal medyada paylaşılan iddialar kısa sürede gündem olurken, yıllardır sunduğu “Mesut Süre ile İlişki Testi” programının akıbeti de merak konusu olmuştu. Tartışmaların büyümesiyle birlikte programla ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

Mesut Süre hakkındaki iddialar, sosyal medyada paylaşılan bir anlatıyla gündeme geldi. 'Umarım Annem Dinlemez' podcast'iyle tanınan Tuluğ Özlü, bir kadının geçmişte yaşadığını iddia ettiği taciz olayını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

İddiaların gündem olmasının ardından Mesut Süre’nin uzun süredir sunduğu “İlişki Testi” programının yapımcısı olan ekipten açıklama gelmişti.

Mesut Süre 2025 Ağustos ayında hakkında çıkan iddiaların ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Yapımcı şirket, Süre ile bir daha çalışmayacaklarını duyurmuş ve programın iptal edildiği açıklamıştı. Tartışmaların büyümesi üzerine Mesut Süre de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Ünlü komedyen, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçek dışı olduğunu savunmuş ve paylaşımların “ifşa değil, itibar suikastı” olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

Mesut Süre, İlişki Testi programının iptal olmasının ardından Rabarba isimli radyo programının devam ettiğini ve Meksika Açmazı turnesinin başladığını duyurdu.

