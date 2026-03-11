Taciz İddialarının Ardından Programı İptal Edilen Mesut Süre Sahnelere Dönüyor!
Komedyen Mesut Süre, bir dönem sosyal medyada gündeme gelen taciz iddialarıyla uzun süre konuşulmuştu. İddiaların ardından yıllardır sahnelenen “Mesut Süre ile İlişki Testi” programının iptal edilmesi dikkat çekerken, Süre konuya ilişkin yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmiş ve paylaşımların “itibar suikastı” olduğunu söylemişti.
Tartışmaların ardından Mesut Süre’den yeni paylaşım geldi. Ünlü isim, radyo programının devam ettiğini ve Meksika Açmazı turnesinin başladığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sene sosyal medyada ortaya atılan taciz iddiaları, medya ve eğlence dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesut Süre 2025 Ağustos ayında hakkında çıkan iddiaların ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın