Taciz İddialarının Ardından Programı İptal Edilen Mesut Süre Sahnelere Dönüyor!

Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri de komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre oldu. Sosyal medyada paylaşılan iddialar kısa sürede gündem olurken, yıllardır sunduğu “Mesut Süre ile İlişki Testi” programının akıbeti de merak konusu olmuştu. Tartışmaların büyümesiyle birlikte programla ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

Mesut Süre hakkındaki iddialar, sosyal medyada paylaşılan bir anlatıyla gündeme geldi. 'Umarım Annem Dinlemez' podcast'iyle tanınan Tuluğ Özlü, bir kadının geçmişte yaşadığını iddia ettiği taciz olayını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

İddiaların gündem olmasının ardından Mesut Süre’nin uzun süredir sunduğu “İlişki Testi” programının yapımcısı olan ekipten açıklama gelmişti.