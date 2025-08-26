Gündemi Sarsan Taciz İddiaları Sonrası Mesut Süre’nin İlişki Testi İsimli Programı İptal Edildi
Gündemdeki isimler hakkında paylaşılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken tartışmalar sadece magazin gündemiyle sınırlı kalmıyor.
Manşetler günlerdir çalkalanmaya devam ederken, Türkiye’nin en çok izlenen internet programlarından birine imza atan Mesut Süre geçtiğimiz gün taciz iddialarıyla konuşulmaya başlandı. Mesut Süre hakkındaki iddialara yanıt vermezken İlişki Testi isimli programı iptal edildi.
Son günlerde sanat ve medya dünyası, sosyal medyada arka arkaya ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor.
Sosyal medyada peş peşe gelen bu ifşalar, sanat camiasından ekran dünyasına kadar birçok kişiyi kapsarken, izleyicilerin yakından tanıdığı Mesut Süre de gündeme geldi.
İlişki Testi ve İda İletişim'in Mesut Süre'nin programını iptal ettiğini duyurduğu o paylaşımı şöyle bırakalım:
