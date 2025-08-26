onedio
Gündemi Sarsan Taciz İddiaları Sonrası Mesut Süre’nin İlişki Testi İsimli Programı İptal Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2025 - 08:47

Gündemdeki isimler hakkında paylaşılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken tartışmalar sadece magazin gündemiyle sınırlı kalmıyor. 

Manşetler günlerdir çalkalanmaya devam ederken, Türkiye’nin en çok izlenen internet programlarından birine imza atan Mesut Süre geçtiğimiz gün taciz iddialarıyla konuşulmaya başlandı. Mesut Süre hakkındaki iddialara yanıt vermezken İlişki Testi isimli programı iptal edildi.

Son günlerde sanat ve medya dünyası, sosyal medyada arka arkaya ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor.

Pek çok ünlü ismin adının karıştığı bu olaylarda özellikle taciz iddiaları gündemde geniş yankı uyandırıyor. Ünlü isimler hakkında ortaya çıkan sosyal medya paylaşımları ve iddialar gündemde kalmayı sürdürüyor.

Sanat dünyasından birçok isim iddia sahiplerinin yanında olduğunu belirtirken geçtiğimiz gün gündeme başka bir isim düştü.

Sosyal medyada peş peşe gelen bu ifşalar, sanat camiasından ekran dünyasına kadar birçok kişiyi kapsarken, izleyicilerin yakından tanıdığı Mesut Süre de gündeme geldi.

“İlişki Testi” adlı programıyla tanınan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Süre hakkında da ortaya taciz iddiaları atıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Mesut Süre’nin bağlı olduğu İda İletişim isimli medya şirketi, İlişki Testi isimli programı iptal ettiklerini duyurdu.

İlişki Testi ve İda İletişim'in Mesut Süre'nin programını iptal ettiğini duyurduğu o paylaşımı şöyle bırakalım:

'İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz.'

