Taciz İddialarına Karışan Tayanç Ayaydın'ın Doğa Lara Akkaya ile Geçmiş Görüntüleri Gündeme Oturdu!

Taciz İddialarına Karışan Tayanç Ayaydın'ın Doğa Lara Akkaya ile Geçmiş Görüntüleri Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 12:18

Tozluyaka dizisinin genç oyuncusu Doğa Lara Akkaya, sosyal medyayı sallayan iddialarla gündeme oturdu. Geçmişte rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın hakkında taciz iddialarında bulunan Akkaya, dün ortaya atılan diğer taciz iddiaları ve ifşalarla birlikte sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. 

Mehmet Yılmaz Ak ve birçok ünlü ismin adı geçen olaylar kısa sürede X’te tepki çekerken, Akkaya’nın paylaştığı mesajlar ve özellikle Tayanç Ayaydın ile eski bir partiden çıkan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Tozluyaka dizisiyle kariyerine başlayan Doğa Lara Akkaya, sosyal medyayı sallayan bir itirafta bulundu. Geçmişte rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisine yönelik tacizde bulunduğunu iddia eden Akkaya, gündemi adeta salladı.

Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında Tozluyaka dizisinde birlikte rol aldığı Tayanç Ayaydın tarafından o dönem tacize uğradığını iddia etti. Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla bu iddialarını desteklerken o mesajlar gündeme oturdu.

Mesajlarda Ayaydın'ın, Akkaya'ya 'Dünyanın en güzel kadını' gibi ifadeler kullandığı görülürken sosyal medyada gün yüzüne çıkarılan ifşalar da konuşulmaya devam ediyor.

Doğa Lara Akkaya'nın o iddialarından ve ifşaladığı mesajlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şarkıcı Gülşen'in sosyal medya paylaşımları, ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın'ın taciz iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından büyük yankı uyandırdı.

Gülşen, 'Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur' şeklinde bir paylaşım yaparak adalet vurgusu yapınca bu sözler, taciz iddiaları çıkan fotoğrafçısı Mesut Adlin'e yönelik beklenmedik bir destek olarak yorumlanmıştı. 

Gülşen'in kısa sürede tepki çeken o paylaşımlarının ardından Ayaydın bu paylaşımı üzerine alınmış ve taciz iddialarının ardından yeniden paylaştığı o gönderiyle büyük eleştiri toplamıştı.

Tayanç Ayaydın'ın hakkında çıkan iddaların ardından yaptığı paylaşımdan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, taciz iddialarının üzerine Doğa Lara Akkaya ve Tayanç Ayaydın'ın ortaya çıkan görüntüleri gündeme oturdu.

Oyuncuya tepkiler dinmedi:

