Taciz İddialarına Karışan Tayanç Ayaydın'ın Doğa Lara Akkaya ile Geçmiş Görüntüleri Gündeme Oturdu!
Tozluyaka dizisinin genç oyuncusu Doğa Lara Akkaya, sosyal medyayı sallayan iddialarla gündeme oturdu. Geçmişte rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın hakkında taciz iddialarında bulunan Akkaya, dün ortaya atılan diğer taciz iddiaları ve ifşalarla birlikte sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Mehmet Yılmaz Ak ve birçok ünlü ismin adı geçen olaylar kısa sürede X’te tepki çekerken, Akkaya’nın paylaştığı mesajlar ve özellikle Tayanç Ayaydın ile eski bir partiden çıkan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Tozluyaka dizisiyle kariyerine başlayan Doğa Lara Akkaya, sosyal medyayı sallayan bir itirafta bulundu. Geçmişte rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisine yönelik tacizde bulunduğunu iddia eden Akkaya, gündemi adeta salladı.
Şarkıcı Gülşen'in sosyal medya paylaşımları, ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın'ın taciz iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz saatlerde, taciz iddialarının üzerine Doğa Lara Akkaya ve Tayanç Ayaydın'ın ortaya çıkan görüntüleri gündeme oturdu.
