Mutsuzluğunu Hangi Alışkanlığının Arkasına Gizliyorsun?
Hayatın karmaşası içerisinde, zaman zaman hepimiz mutsuzlukla karşı karşıya kalırız. Ancak, bazen bu duygu durumu, belirli bir alışkanlığımızın arkasına saklanmış olabilir. Peki, acaba hangi alışkanlığınızın ardına mutsuzluğunuzu gizliyorsunuz? Birçoğumuz, mutsuzluğumuzu fark etmekten kaçınmak için bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde belirli alışkanlıklar geliştiririz. Bu alışkanlıklar, genellikle dikkatimizi dağıtmak, duygusal acımızı hafifletmek ya da iç dünyamızdan kaçmak için birer araç haline gelir.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey nedir?
4. Kendini yalnız hissettiğinde ne hissedersin?
5. Birisi sana "Nasılsın?" diye sorduğunda genellikle cevabın ne olur?
6. Gece uyumadan hemen önceki 15 dakikan nasıl geçer?
7. Bir hata yaptığında kendine tepkin nasıl olur?
8. Son olarak sessizlik senin için ne ifade ediyor?
Duygusal Yeme Alışkanlığı
Dijital Kaçış Alışkanlığı
İşkoliklik ve Meşguliyet
Sosyal Maske ve Sahte Neşe
