Mutsuzluğunu Hangi Alışkanlığının Arkasına Gizliyorsun?

Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.12.2025 - 13:01

Hayatın karmaşası içerisinde, zaman zaman hepimiz mutsuzlukla karşı karşıya kalırız. Ancak, bazen bu duygu durumu, belirli bir alışkanlığımızın arkasına saklanmış olabilir. Peki, acaba hangi alışkanlığınızın ardına mutsuzluğunuzu gizliyorsunuz? Birçoğumuz, mutsuzluğumuzu fark etmekten kaçınmak için bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde belirli alışkanlıklar geliştiririz. Bu alışkanlıklar, genellikle dikkatimizi dağıtmak, duygusal acımızı hafifletmek ya da iç dünyamızdan kaçmak için birer araç haline gelir.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey nedir?

4. Kendini yalnız hissettiğinde ne hissedersin?

5. Birisi sana "Nasılsın?" diye sorduğunda genellikle cevabın ne olur?

6. Gece uyumadan hemen önceki 15 dakikan nasıl geçer?

7. Bir hata yaptığında kendine tepkin nasıl olur?

8. Son olarak sessizlik senin için ne ifade ediyor?

Bir yandan çikolatalı dondurmanın tatlı, rahatlatıcı kucaklamasına teslim olurken, diğer yandan da pizza dilimlerinin peynirli, sıcak sarılışına. Ancak bu sadece bir yüzleşme kaçışı, bir savunma mekanizması. Çünkü sen, aslında mutsuzluğunu yemeklerin arkasına saklıyorsun. Yemek yemek, senin için sadece bir enerji depolama yöntemi ya da fiziksel bir ihtiyaç değil. Bu, aynı zamanda ruhundaki bir boşluğu doldurma çabası. Belki de bu boşluk, bir sevdikten ayrılma, iş stresi ya da yalnızlık gibi duygusal bir yükten kaynaklanıyor. Ve sen, bu duygusal yükü hafifletmek için buzdolabına yöneliyorsun. Bir çikolata barı, bir dilim pizza ya da bir kase dondurma... Bunlar, o anki acıyı kısa süreli bir hazla bastırmak için kullandığın araçlar. Ancak bu, sadece geçici bir rahatlama sağlıyor. Çünkü aslında ihtiyacın olan şey kalori değil, şefkat. Kendine biraz daha şefkat göstermeye, duygularınla yüzleşmeye ve onları anlamaya çalışmalısın. Belki de o zaman buzdolabına yönelme ihtiyacın azalır ve gerçek mutluluğu bulabilirsin.

Hayatın zorluklarına karşı bir sığınak gibi hissettiğin ekranların ötesinde, içinde bir mutsuzluk rüzgarı esiyor. Kendi hayatındaki karmaşa ve sorunlarla yüzleşmek yerine, sanki bir dizi bölümü izler gibi başkalarının sosyal medya vitrinlerinde sergilenen hayatlarına dalıyorsun. Sonsuz içerik denizinde yüzerek, zihnini bu sanal dünyada uyuşturuyorsun. Telefonun, gerçek dünya ile aranda bir kalkan oluşturuyor. Bu modern çağın sihirli aynası, seni gerçek dünyanın acımasızlıklarından koruyor ve bir nevi güvenli liman sağlıyor. Gerçek hayatta karşılaştığın eksiklikler ve yetersizlikler, dijital dünyanın parlak ışıkları ve yapay etkileşimleri altında gözden kayboluyor. Bu sanal dünyada, herkesin hayatı kusursuz gibi görünüyor ve sen de bu kusursuzluk arayışına kapılıyorsun. Ancak unutmamalısın ki, bu sadece bir illüzyon. Gerçek hayat, ekranlarda gördüğün mükemmel filtrelerin arkasında saklı. Kendi hayatının kahramanı olmak için, telefonunu bir kenara bırakıp, gerçek dünyadaki eksikliklerini kabullenmeli ve onlarla yüzleşmelisin.

Hayatın hızlı temposunda, başarı ve yoğunlukla örülü bir duvarın ardına gizlediğin mutsuzluk seninle bir gölge gibi dolaşıyor. Durmaya cesaret edemiyorsun, çünkü içinde bir yerlerde, durduğun anda mutsuzluğun seni avucunun içine alacağı korkusu yatıyor. Kendine nefes alacak bir alan bırakmıyorsun, çünkü bu boşlukta mutsuzlukla yüzleşmekten kaçınıyorsun. 'Çok yoğunum' demek, senin için bir savunma mekanizması haline gelmiş. Bu cümle, aslında 'Mutsuzum ve bunu düşünecek vaktim yok' demenin bir başka yolu. Kendini sürekli hareket halinde tutarak, mutsuzluğunun üzerini örtmeye çalışıyorsun. Ancak unutma ki, durmak da bir harekettir ve bazen en büyük adımların atıldığı yerdir. Kendini, başarılarına ve ürettiklerine göre değerlendiriyorsun. Ancak bu, senin değerini ölçmek için yanıltıcı bir yol. Çünkü sen, sadece 'var olduğun' için değerlisin. Ürettiklerin, başarıların, yoğunluğun değil, sadece sen olduğun için... Kendine, var olduğun için değer verdiğinde, belki de mutsuzluğunla yüzleşmekten kaçınmak yerine onunla barışabilir ve bu duyguyu dönüştürebilirsin.

Bir yıldız gibi parlıyorsun, herkesin gözünde neşeli, sosyal ve enerjik bir kişi olarak görülüyorsun. Her ortama girdiğinde, enerjin ile atmosferi değiştirebiliyorsun. İnsanlar seninle vakit geçirmeyi seviyor çünkü seninle geçirilen zaman, onları günlük hayatın stresinden uzaklaştırıyor. Ancak, bu parlak yıldızın bir de karanlık bir yüzü var. Eve döndüğünde, kapıyı kapattığında ve yalnız kaldığında, içinde büyük bir boşluk hissediyorsun. Bu boşluk, tüm o enerji ve neşenin ardında gizlenen bir mutsuzluğun belirtisi. İçindeki bu mutsuzluk, çoğu zaman yüzleşmekten kaçındığın bir duygu. Yalnızlık, senin için bir korku kaynağı. Çünkü yalnız kaldığında, o sakladığın duygular, içindeki o ağlayan çocuk, kendini gösteriyor. Bu yüzden, sürekli olarak sosyal olmayı, insanlarla vakit geçirmeyi tercih ediyorsun. İnsanları güldürerek, onların neşesini artırarak, kendi içindeki ağlayan çocuğu saklamaya çalışıyorsun. Bu durum, senin içindeki çelişkiyi ve karmaşayı daha da artırıyor. Dışarıdan bakıldığında neşeli ve enerjik biri gibi görünürken, içinde büyük bir mutsuzluk ve boşluk hissetmek... Bu, senin hayatındaki en büyük paradoks. Ancak, unutma ki herkesin kendi içinde bir savaşı var ve senin de bu savaşı kazanmak için gereken güce sahip olduğunu bilmelisin.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Yorum Yazın