Neden Evde Sürekli Bir Şeylerin Yerini Değiştirmek İsteriz?

Begüm - Onedio Üyesi
19.03.2026 - 11:31

Sürekli evde bir şeylerin yerini değiştirenler ve değiştirmek isteyenler burada mı? Eşyaların yerini değiştirdikten 2-3 ay sonra yeniden değiştirmek isteriz. Peki neden? İşte gelin tam olarak bunun sebeplerini açıklıyoruz!

1. Kontrol hissi yaratır.

Hayatın birçok alanı belirsizken, ev tam olarak bizim kontrol alanımızdır. Bir koltuğun yerini değiştirmek bile o kontrol hissini sağlar. Hayatımızda değiştirebildiğimiz noktaların olduğu gösterir ve o duyguyu da güçlendirir.

2. Zihinsel olarak tazeler.

Meaân değişmese bile düzen değiştiğinde beyin bunu bir yenilik olarak algılar. Bu küçük yenilik dopamin salgısını artırır ve ruh halini de iyileştirir. Beynimiz de zaman içinde bu değişimin verdiği tazelenmeyi sever ve ister.

3. Mikro kaçış organizmasıdır.

Eğer taşınamıyorsak biz de evi “taşırız.” Bu minik eşyaların yaşınması ve değişimi, aslında değişim ihtiyacının güvenli bir versiyonudur. Mikro kaçış organizması olarak hayatımıza girer.

4. Kimlik güncellemesi ile değişir.

Biz değiştikçe zevklerimiz de değişir. Evin düzeni de kimliğimizin fiziksel yansıması değil midir? İşte tam bu noktada eşyaların yerini değiştirmek aslında yeni hissettiğimiz duyguları, tarzı göstermenin bir halidir.

5. Uyarılma arayışı vardır.

Rutin, zihni zaman içinde usulca köreltir. Küçük mekansal değişiklikler bile beynin dikkat sistemini yeniden aktive eder ve uyarır. İşte bu yüzden sıkıldığımızda istemsiz olarak zihnimiz o değişikliği yapmak ister ve ona yönelir.

6. Üretkenlik döngüsünü besler.

Yeni bir masa düzeni, yeni bir bakış açısı yaratır... Özellikle evden çalışan kişilerde mekansal değişim üretkenliği artırdığı için sık sık tercih edilir.

7. Enerji alanını değiştirir.

Zaman zaman bir alanın enerjisinin düştüğünü hissederiz. Ve tam olarak böyle hissetmek çoğu zaman zihinsel yorgunlukla ilgilidir. Yer değişimi, mekana yeni bir anlam yükler ve aslında enerji değişir ve yenilenir.

8. Duygusal resetleme sağlar.

Bir kavga, stresli bir dönem ya da duygusal kırılma sonrası evde düzen değiştirme isteği genellikle artar. Aslında bu istek, bilinçdışı bir temiz sayfa açma ihtiyacıdır ve gerçekten de duygusal olarak resetlenmemizi sağlar.

9. Estetik tatmin sağlar.

Simetri, denge, boşluk kullanımı… Kabul edelim beyin görsel düzeni sever. İşte bu yüzden eşyaların yerini değiştirmek estetik haz yaratırken bizi ve zihnimizi de besler.

10. Alanı yeniden sahiplenme imkanı sunar.

Uzun süre aynı düzende yaşamak, mekanı otomatik pilota bağlar, oradan sıkılırız ve her şey belirli şekilde devam eder. Bu yüzden yapılan yer değişikliği mekanı yeniden fark etmemizi sağlar ve ruhumuzu besler.

Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
