Temizlik Yaparken En Çok Atlanan 10 Önemli Nokta

Evde birçok kumanda var. Klima kumandası, televizyon kumandası ya da diğer ortak kullanılan teknolojik aletler en çok kirlenen alanlardan. Herkesin ellediği ve sürekli ortalıkta duran kumanda gibi eşyalar da pek temizlenmiyor. Oysa en çok kirlenen yüzeyler arasında.