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Temizlik Yaparken En Çok Atlanan 10 Önemli Nokta

etiket Temizlik Yaparken En Çok Atlanan 10 Önemli Nokta

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 12:31
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Ev temizliğinde yerleri siliyor, tozu alıyor ve süpürüyoruz. Bunlar temizlik denilince ilk aklımıza gelenler. Ama bir de akla hiç gelmeyen yerler var. Sürekli kirlense de genellikle ihmal edilen bu yerler nereler?

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1. Kapı Kolu

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Evde en çok temas edilen yer diye sorsak herhalde herkes kapı kollarını söyler. Gün içinde kaç kere temas edildiğini bilmediğimiz kapı kollarını genelde temizlik rutinine eklemiyoruz. Bu kadar temas edilen yerlerin düzenli temizlenmesi şart elbette.

2. Lamba Anahtarı

Işıkları açmak için kullandığımız lamba anahtarları da kapı kolları kadar çok temas ettiğimiz yüzeylerden. Özellikle banyo, mutfak gibi alanlarda sürekli lambaları açarken kullanıyoruz. İşte bu yüzeyler düzenli temizlenmediğinde çok kirleniyorlar.

3. Kumanda

Evde birçok kumanda var. Klima kumandası, televizyon kumandası ya da diğer ortak kullanılan teknolojik aletler en çok kirlenen alanlardan. Herkesin ellediği ve sürekli ortalıkta duran kumanda gibi eşyalar da pek temizlenmiyor. Oysa en çok kirlenen yüzeyler arasında.

4. Çöp Kovası

Evdeki çöp kovalarının poşetini değiştirmenin yeterli olduğunu düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü poşet değişse bile içi ya da kapağı temizlenmiyor. Çöpün içi ve kapağı düzenli temizlenmediğinde bakteri birikebiliyor. O yüzden sadece poşeti değiştirmekle yetinmek doğru değil.

5. Süpürge

Süpürge ile evde her yeri temizliyoruz ama süpürgenin kendisini hiç temizlemiyoruz. Temizlik yaparken süpürge de kirleniyor. O yüzden hem içinin hem dışının temizlenmesi gerekiyor. Aynı şekilde mopları da temizlemek gerekiyor.

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6. Buzdolabı

Buzdolabının içi temizleniyor. Ama buzdolabının kapı lastiklerini genelde kimse temizlemiyor. Lastik kısım kirlenebiliyor ve yemek artıkları dökülebiliyor. Görülmediği için kiri fark edilmiyor ama düzenli temizlenmesi gereken yerlerin başında geliyor.

7. Lavabo Altı

Banyo ya da mutfak lavabo içi temizleniyor ama altı genelde atlanıyor. Lavabonun alt kısmı da zamanla kirleniyor elbette. Hem mutfak hem banyoda lavabo altı ve musluğun etrafı güzelce temizlenmesi gereken yerlerden.

8. Yatak Altları

Yatağın altı en çok tozun biriktiği yerlerden. Ama pek temizlenmiyor. Temizlense bile biraz üstünkörü temizleniyor. Yatak altları gibi yatak başlıkları da toz tutuyor. Yatak başlıklarının da düzenli temizlenmesi gerekiyor yani.

9. Mutfak Dolapları

Yemek yaparken yağlı ve pis ellerle mutfak dolaplarını elliyoruz. Tabii her seferinde dolaplar temizlenmiyor. Ama sürekli ellenen o dolap kulpları en çok kirlenen yerlerden. Sürekli yağlı ve kirli ellerle temas edilen dolap kulplarını silmek de yetmiyor, iyice temizlemek gerekiyor.

10. Çamaşır Makinesi

Çamaşır makineleri de hep ihmal edilen yerlerden. Makineyi kullandıktan sonra deterjan gözünün ve lastik kısmının temizlenmesi gerekiyor. Deterjan gözünde kalıntılar kalabiliyor. Lastik kısmı da çamaşır yıkandıkça kirleniyor. İçini temizlemek için de makinenin kendi programlarını kullanmak mümkün.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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