article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik Yapmaya Deli Gibi Üşenenleri Motive Edip Ayağa Kaldıracak 10 Taktik

etiket Temizlik Yapmaya Deli Gibi Üşenenleri Motive Edip Ayağa Kaldıracak 10 Taktik

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 12:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Bugün kesin evi temizleyeceğim.' deyip kendini bir saat sonra koltukta telefon kaydırırken buluyorsan yalnız değilsin. Temizlik çoğu zaman başlaması en zor işlerden biri gibi geliyor ama aslında gözünde büyüttüğün kadar zor değil. İşte temizlik yapmak için seni yerinden kaldıracak öneriler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Sadece 10 dakikamı alacak!" diye başla!

En büyük hata, bütün evi tek seferde temizlemeye çalışmak. Bunun yerine ilk olarak 10 dakika ayır ve gözüne en dağınık görünen yerleri toparlayarak başla. Zaten devamı gelecek. İstemesen bile en azından ev dün olduğundan daha düzenli olacak.

2. En kolay görünen işle başla!

Bulaşıkları yıkamak gözünde büyüyorsa önce masayı sil. O da zor geliyorsa ortalıkta duran birkaç eşyayı yerine kaldır. Bu küçük adımlar seni daha fazlası için harekete geçirir. Gerisi de tahmin ettiğinden daha kolay gelir.

3. Favori çalma listeni açarak başla!

Ev sessizken temizlik yapmak gerçekten sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden müzik seni gerçekten motive edebilir. En sevdiğin şarkıları açarak yavaş yavaş işe koyulabilirsin. Bu, temizlik sürecini eğlenceli bir hale getirebilir.

4. Küçük molalar vererek devam et!

'Bütün evi temizlemem lazım.' diye başlayıp tüm enerjin bir anda tükeniyorsa  bunun yerine mutfak, salon, banyo diyerek sıra sıra ilerle. Her bir alanı temizledikten sonra kısa bir mola ver ve tekrar devam et.

5. Telefonundan biraz uzaklaş!

Temizliğe başlama kararı aldığın zaman eline sürekli telefonu alırsan bir süre sonra dalıp temizliği bir kenara bırakabilirsin. Bu yüzden temizlik boyunca telefonu başka bir odaya bırakmak ya da bildirimleri kapatmak işleri daha hızlı bitirmeni sağlayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kendine küçük ödüller koy!

Temizliği tamamen bitirdiğinde bir kahve içmek, kendine güzel bir yemek ısmarlamak ya da sevdiğin dizinin yeni bölümünü açmak kulağa güzel geliyor değil mi? Temizliğin sonunda yapacağın keyfi düşünmek seni daha hızlı harekete geçirir ve işleri daha kolay bitirmeni sağlar.

7. Her şeyin kusursuz olması gerekmediğini hatırla!

Dip köşe temizlik yaptığında bile her yerin eşit derecede pırıl pırıl olmak zorunda olmadığını hatırla. Sonuçta evin katalog çekimine hazırlanmıyor, sadece daha temiz ve düzenli olması gerekiyor. Önemli olan temizliğe başlayabilecek motivasyonu bulabilmek! Yeterince temiz olması çoğu zaman fazlasıyla yeterli.

8. Dağınıklığı her gördüğünde hemen müdahale et!

Kirli bardakları saatlerce masada bekletmek ya da kıyafetleri sandalyeye bırakmak işleri daha da büyütebiliyor. Ortalıktaki dağınıklığı iki dakikada toplarsan, temizliğe başladığında bu detaylarla uğraşmayacağın için işin daha çabuk biter. Evini sürekli temiz tutmanın sırrı bazen tam da bu küçük alışkanlıklarda gizli.

9. Hayatını kolaylaştıracak ekipmanlar kullan!

Temizlik yapmak için üşenmenin en büyük sebeplerinden biri de kullandığın ekipmanların seni zorlaması. Seni dakikalarca uğraştırıp, boş yere yoracak şeyler yerine daha pratik ekipmanlara yönelmen temizlik sürecini daha rahat atlatmanı sağlayabilir.

10. Temizlik bittiğinde yaşayacağın hissi düşün!

Tüm evi temizlemişsin, her yer toplu, çarşaflar mis gibi kokuyor, banyo pırıl pırıl... Gözünde huzurlu bir ev ortamı canlandı değil mi? Temizliğe başlamadan önce bu ortamı gözünün önüne getirirsen, daha kolay motive olur ve bir an önce sonucu görmek istersin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın