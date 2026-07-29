Temizlik Yapmaya Deli Gibi Üşenenleri Motive Edip Ayağa Kaldıracak 10 Taktik

'Bugün kesin evi temizleyeceğim.' deyip kendini bir saat sonra koltukta telefon kaydırırken buluyorsan yalnız değilsin. Temizlik çoğu zaman başlaması en zor işlerden biri gibi geliyor ama aslında gözünde büyüttüğün kadar zor değil. İşte temizlik yapmak için seni yerinden kaldıracak öneriler!