Temizlik Yapmaya Deli Gibi Üşenenleri Motive Edip Ayağa Kaldıracak 10 Taktik
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'Bugün kesin evi temizleyeceğim.' deyip kendini bir saat sonra koltukta telefon kaydırırken buluyorsan yalnız değilsin. Temizlik çoğu zaman başlaması en zor işlerden biri gibi geliyor ama aslında gözünde büyüttüğün kadar zor değil. İşte temizlik yapmak için seni yerinden kaldıracak öneriler!
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1. "Sadece 10 dakikamı alacak!" diye başla!
2. En kolay görünen işle başla!
3. Favori çalma listeni açarak başla!
4. Küçük molalar vererek devam et!
5. Telefonundan biraz uzaklaş!
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6. Kendine küçük ödüller koy!
7. Her şeyin kusursuz olması gerekmediğini hatırla!
8. Dağınıklığı her gördüğünde hemen müdahale et!
9. Hayatını kolaylaştıracak ekipmanlar kullan!
10. Temizlik bittiğinde yaşayacağın hissi düşün!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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