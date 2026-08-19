Elektriğe Yüzde 50 Zam Olabilir! Elektrik Zammı Kararında Enflasyon Hedefi Etkili Olacak
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Enerji yönetimi, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam ihtiyacının söz konusu olduğuna işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eylül ayında yapılacak görüşmeler çerçevesinde, elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Olası zam, ekim ayında uygulamaya girecek. Elektriğe, en son nisan ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.
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Türkiye'de, elektrik tarifeleri genelde üç ayda bir, doğal gaz tarifeleri aylık olarak gözden geçiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, BOTAŞ da doğal gazla ilgili tarifeleri belirliyor.
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Enerji yönetimi, elektrik ve doğal gazla ilgili verileri belli aralıklarla bir rapor halinde ekonomi yönetimine iletiyor. Bu raporda, enerji fiyatlarındaki son gelişmeler ve sübvansiyon miktarları da yer alıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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