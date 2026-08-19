Elektriğe Yüzde 50 Zam Olabilir! Elektrik Zammı Kararında Enflasyon Hedefi Etkili Olacak

Yeni elektrik tarifeleri Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Doğal gaz tarifeleri de BOTAŞ’ın internet sitesi üzerinden kamuoyouna duyuruluyor. Ekonomi yönetimi, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana kamunun sunduğu mal ve hizmetlere (yönetilen-yönlendirilen) yapılacak zamlarda etkili oluyor. İlgili bakanlıklar, bu kapsamda yer alan mal ve hizmetlere yapılacak zam öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temasa geçiyor. Olası zamla ilgili farklı oranları içeren bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunuluyor, bakanlığın onayının ardından zam uygulamaya giriyor.

Enerji yönetimi, elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam ihtiyacının söz konusu olduğunu, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için belli oranda bir zammın gerekli olduğuna işaret etti. Kaynaklar, konutlarda özellikle günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketimlerde birim elektrik fiyatlarının çok düşük belirlendiğine işaret ederek, 'Devlet, konutlarda gerek elektrik gerekse de doğal gazı sübvanse ediyor, destekliyor. Her yıl bu amaçla bütçede ciddi tutarda bir ödenek ayrılıyor' dedi.