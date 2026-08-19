Verdiği Kilolarla Dikkat Çekmişti: Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü

2025 yılında BIG5 Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Manifest'in altı kişilik kadrosunda Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat ve Lidya Pınar yer alıyor.

Uzun bir yarışma ve hazırlık sürecinin ardından bir araya getirilen grup, 'Zamansızdık' ile yaptığı çıkışın ardından kısa sürede Türkiye'nin en popüler yeni nesil müzik gruplarından birine dönüştü. Ardından gelen şarkılar, klipler ve konserlerle kendi kemik hayran kitlesini oluşturan Manifest'in üyeleri de zaman içerisinde bireysel olarak tanınmaya başladı.

Grubun vokal tarafında öne çıkan isimlerinden biri ise Lidya Pınar oldu.

Henüz BIG5 dönemindeyken sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Pınar, Manifest'in kurulmasının ardından grubun sevilen üyelerinden biri haline geldi. Üyelerin her birinin kendine özgü bir tarz oluşturmasıyla birlikte Lidya da gerek sahne kostümleri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık hayranlarının radarına girmeye başladı.

Manifest'in yükselişiyle beraber üyelerin değişimleri de doğal olarak çok daha yakından takip ediliyor. Lidya'nın son dönemdeki fiziksel değişimi ise bunların arasında en fazla konuşulanlardan biri.