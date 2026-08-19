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Verdiği Kilolarla Dikkat Çekmişti: Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Verdiği Kilolarla Dikkat Çekmişti: Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2026 - 12:47
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Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan kız grubu Manifest, yalnızca şarkıları ve sahne performanslarıyla değil, üyelerinin attığı hemen her adımla gündeme geliyor. Grubun güçlü vokallerinden Lidya Pınar da son aylarda yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çeken isimlerden biri. Bir süredir verdiği kilolarla konuşulan Pınar'ın son görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Genç şarkıcının son halini oldukça beğenenler kadar, giderek zayıfladığını düşünerek endişesini dile getirenler de vardı.

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BIG5 Türkiye'den Manifest'e uzanan yolculuğuyla Lidya Pınar, grubun en dikkat çeken üyelerinden biri oldu.

BIG5 Türkiye'den Manifest'e uzanan yolculuğuyla Lidya Pınar, grubun en dikkat çeken üyelerinden biri oldu.

2025 yılında BIG5 Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Manifest'in altı kişilik kadrosunda Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat ve Lidya Pınar yer alıyor.

Uzun bir yarışma ve hazırlık sürecinin ardından bir araya getirilen grup, 'Zamansızdık' ile yaptığı çıkışın ardından kısa sürede Türkiye'nin en popüler yeni nesil müzik gruplarından birine dönüştü. Ardından gelen şarkılar, klipler ve konserlerle kendi kemik hayran kitlesini oluşturan Manifest'in üyeleri de zaman içerisinde bireysel olarak tanınmaya başladı.

Grubun vokal tarafında öne çıkan isimlerinden biri ise Lidya Pınar oldu.

Henüz BIG5 dönemindeyken sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Pınar, Manifest'in kurulmasının ardından grubun sevilen üyelerinden biri haline geldi. Üyelerin her birinin kendine özgü bir tarz oluşturmasıyla birlikte Lidya da gerek sahne kostümleri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık hayranlarının radarına girmeye başladı.

Manifest'in yükselişiyle beraber üyelerin değişimleri de doğal olarak çok daha yakından takip ediliyor. Lidya'nın son dönemdeki fiziksel değişimi ise bunların arasında en fazla konuşulanlardan biri.

Lidya Pınar'ın 2025'ten bu yana verdiği kilolar bir süredir dikkat çekiyor.

Lidya Pınar'ın 2025'ten bu yana verdiği kilolar bir süredir dikkat çekiyor.

Lidya Pınar'ın BIG5 Türkiye dönemindeki görüntüleriyle son dönem fotoğrafları yan yana getirildiğinde yaşadığı değişim gözlerden kaçmıyor.

Genç şarkıcının özellikle son aylarda belirgin şekilde kilo verdiği görülürken, bu değişim sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor. Manifest'in oldukça yoğun konser programı, dans provaları, koreografi çalışmaları, klip çekimleri ve etkinlikleri düşünüldüğünde grubun fiziksel olarak ne kadar tempolu bir dönemden geçtiği de ortada.

Son görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü: Yeni halini çok beğenenler de var, endişesini dile getirenler de...

Lidya Pınar'ın son olarak görüntülendiği anlar sosyal medyada yayılınca gözler bir kez daha genç şarkıcının değişimine çevrildi.

Son dönemde verdiği kiloların tercih ettiği kombinle daha da belirgin hale gelmesi, görüntülerin kısa sürede yorum yağmuruna tutulmasına neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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