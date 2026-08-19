Verdiği Kilolarla Dikkat Çekmişti: Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan kız grubu Manifest, yalnızca şarkıları ve sahne performanslarıyla değil, üyelerinin attığı hemen her adımla gündeme geliyor. Grubun güçlü vokallerinden Lidya Pınar da son aylarda yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çeken isimlerden biri. Bir süredir verdiği kilolarla konuşulan Pınar'ın son görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Genç şarkıcının son halini oldukça beğenenler kadar, giderek zayıfladığını düşünerek endişesini dile getirenler de vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BIG5 Türkiye'den Manifest'e uzanan yolculuğuyla Lidya Pınar, grubun en dikkat çeken üyelerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lidya Pınar'ın 2025'ten bu yana verdiği kilolar bir süredir dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın