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Serenay Sarıkaya Paris'te Podyumu Salladı: Boran Kuzum'dan Destek Gecikmedi!

Serenay Sarıkaya Paris'te Podyumu Salladı: Boran Kuzum'dan Destek Gecikmedi!

Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.09.2026 - 10:47
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Serenay Sarıkaya dün akşam Paris'te podyuma çıktı ve L'Oréal Paris'in dev defilesinde bir kez daha adından söz ettirdi. Altın rengi elbisesi ve öz güvenli yürüyüşüyle geceye damga vuran oyuncuya övgüler art arda geldi. İşin en duygusal tarafı ise Kimler Geldi Kimler Geçti'deki rol arkadaşı Boran Kuzum'dan geldi. Kuzum, Instagram hesabından paylaştığı story ile Serenay'a olan desteğini gösterdi.

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Güzelliği, oyunculuk konusundaki başarısı, aşk hayatı ve aurasıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez Paris'te dünyaca ünlü isimlerle sahneyi sallayarak gündem oldu.

Güzelliği, oyunculuk konusundaki başarısı, aşk hayatı ve aurasıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez Paris'te dünyaca ünlü isimlerle sahneyi sallayarak gündem oldu.

15 yaşından beri kameraların karşısında olan Serenay Sarıkaya, Adanalı ve Lale Devri'nin ardından Medcezir'le kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Kırmızı halı duruşu ve uluslararası etkinliklerdeki varlığıyla da adından her fırsatta söz ettiriyor. Fi, Şahmaran ve Aile gibi projelerle yıllarını dolduran oyuncu, şu sıralar Netflix'in gözde yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'de avukat Leyla Taylan'ı canlandırıyor. Dizinin geçtiğimiz yıl yayınlanan ikinci sezonu da izleyiciden tam not almıştı. Nitekim 2026'nın başında L'Oréal Paris'in güzellik elçileri arasına katılan Sarıkaya, bu iş birliğinin en büyük meyvesini dün gece topladı. Paris Moda Haftası'nın resmi programında yer alan Le Défilé, bu yıl dokuzuncu kez Eyfel Kulesi'nin önünde düzenlendi ve teması Express Your Worth oldu. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria ve Jane Fonda gibi isimlerle aynı podyumu paylaşan Sarıkaya, üzerindeki püsküllü altın elbisesiyle geceye ayrı bir ışıltı kattı. Listede yer alan tek Türk isim olması da onu ayrıca gurur kaynağı yaptı. Yürüyüşü boyunca kameraya kilitlenen gözler, adımlarındaki öz güveni de kaçırmadı. Görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez Sarıkaya'ya övgüler yağdı, birçok kullanıcı yürüyüşünü gecenin en iddialı anı olarak yorumladı.

Serenay Sarıkaya'nın podyum performansına en anlamlı destek, Kimler Geldi Kimler Geçti'de de birlikte rol aldığı Boran Kuzum'dan geldi.

Serenay Sarıkaya'nın podyum performansına en anlamlı destek, Kimler Geldi Kimler Geçti'de de birlikte rol aldığı Boran Kuzum'dan geldi.

Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay'la aynı kadroda yer alan Boran Kuzum, Serenay'ın podyum görüntülerini kendi Instagram hesabından paylaştı. Kuzum, Serenay Sarıkaya'nın sahnedeki videosunu story'sine taşırken 'Kraliçemize bakın hemen' notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Sadece birkaç saniyelik bir paylaşım olsa da rol arkadaşının bu jesti, ikilinin set dışındaki samimiyetinin de bir göstergesi oldu. Serenay'ın Paris'teki performansı sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, Boran Kuzum'un bu küçük ama anlamlı desteği de gündemden düşmedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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