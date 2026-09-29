Serenay Sarıkaya Paris'te Podyumu Salladı: Boran Kuzum'dan Destek Gecikmedi!
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Serenay Sarıkaya dün akşam Paris'te podyuma çıktı ve L'Oréal Paris'in dev defilesinde bir kez daha adından söz ettirdi. Altın rengi elbisesi ve öz güvenli yürüyüşüyle geceye damga vuran oyuncuya övgüler art arda geldi. İşin en duygusal tarafı ise Kimler Geldi Kimler Geçti'deki rol arkadaşı Boran Kuzum'dan geldi. Kuzum, Instagram hesabından paylaştığı story ile Serenay'a olan desteğini gösterdi.
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Güzelliği, oyunculuk konusundaki başarısı, aşk hayatı ve aurasıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez Paris'te dünyaca ünlü isimlerle sahneyi sallayarak gündem oldu.
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Serenay Sarıkaya'nın podyum performansına en anlamlı destek, Kimler Geldi Kimler Geçti'de de birlikte rol aldığı Boran Kuzum'dan geldi.
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