Serenay Sarıkaya Paris'te Podyumu Salladı: Boran Kuzum'dan Destek Gecikmedi!

15 yaşından beri kameraların karşısında olan Serenay Sarıkaya, Adanalı ve Lale Devri'nin ardından Medcezir'le kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Kırmızı halı duruşu ve uluslararası etkinliklerdeki varlığıyla da adından her fırsatta söz ettiriyor. Fi, Şahmaran ve Aile gibi projelerle yıllarını dolduran oyuncu, şu sıralar Netflix'in gözde yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'de avukat Leyla Taylan'ı canlandırıyor. Dizinin geçtiğimiz yıl yayınlanan ikinci sezonu da izleyiciden tam not almıştı. Nitekim 2026'nın başında L'Oréal Paris'in güzellik elçileri arasına katılan Sarıkaya, bu iş birliğinin en büyük meyvesini dün gece topladı. Paris Moda Haftası'nın resmi programında yer alan Le Défilé, bu yıl dokuzuncu kez Eyfel Kulesi'nin önünde düzenlendi ve teması Express Your Worth oldu. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria ve Jane Fonda gibi isimlerle aynı podyumu paylaşan Sarıkaya, üzerindeki püsküllü altın elbisesiyle geceye ayrı bir ışıltı kattı. Listede yer alan tek Türk isim olması da onu ayrıca gurur kaynağı yaptı. Yürüyüşü boyunca kameraya kilitlenen gözler, adımlarındaki öz güveni de kaçırmadı. Görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez Sarıkaya'ya övgüler yağdı, birçok kullanıcı yürüyüşünü gecenin en iddialı anı olarak yorumladı.