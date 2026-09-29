Dünyanın En İyi Hava Yolları Açıklandı: THY'nin Sırası Belli Oldu!
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Havacılık dünyasının 'Oscar'ı' olarak görülen Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri'nin 2026 sonuçları açıklandı. Dünya genelindeki yolcuların oylarıyla belirlenen listede Türk Hava Yolları da önemli bir başarıya imza attı.
THY, dünyanın en iyi hava yolları sıralamasında 5. sıraya yerleşirken 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' ödülünün de sahibi oldu. Milli hava yolu şirketimiz bu yılki törende birden çok ödülün sahibi oldu.
İşte listenin detayları...
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THY, Dünyanın En İyi Beşinci Hava Yolu Şirketi Oldu
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Zirvede Singapore Airlines var
Dünyanın en iyi 10 hava yolu
Diğer Türk şirketleri de listede
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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