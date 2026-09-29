Dünyanın En İyi Hava Yolları Açıklandı: THY'nin Sırası Belli Oldu!

Skytrax ödüllerinde başarılı olan tek Türk şirketi THY olmadı. Pegasus Hava Yolları 'Türkiye'nin En İyi Düşük Maliyetli Hava yolu' seçilirken, SunExpress 'Avrupa'nın En İyi Tatil Hava yolu' ödülünü aldı.

Dünyanın en iyi 100 hava yolu listesinde SunExpress 81., Pegasus ise 95. sırada yer aldı.

Diğer kategorilerde ise 'Dünyanın En İyi First Class'ı' Air France, 'En İyi Düşük Maliyetli Hava yolu' AirAsia, 'Dünyanın En Temiz Hava yolu' STARLUX Airlines ve 'En Çok Gelişme Gösteren Hava yolu' Egyptair oldu.