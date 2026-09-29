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Dünyanın En İyi Hava Yolları Açıklandı: THY'nin Sırası Belli Oldu!

Dünyanın En İyi Hava Yolları Açıklandı: THY'nin Sırası Belli Oldu!

Türk Hava Yolları THY
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 11:01
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Havacılık dünyasının 'Oscar'ı' olarak görülen Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri'nin 2026 sonuçları açıklandı. Dünya genelindeki yolcuların oylarıyla belirlenen listede Türk Hava Yolları da önemli bir başarıya imza attı.

THY, dünyanın en iyi hava yolları sıralamasında 5. sıraya yerleşirken 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' ödülünün de sahibi oldu. Milli hava yolu şirketimiz bu yılki törende birden çok ödülün sahibi oldu.

İşte listenin detayları...

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THY, Dünyanın En İyi Beşinci Hava Yolu Şirketi Oldu

THY, Dünyanın En İyi Beşinci Hava Yolu Şirketi Oldu

Türk Hava Yolları, 2026 Skytrax ödüllerinde özellikle Avrupa kategorilerinde rakiplerini geride bıraktı. Şirketin bu yıl kazandığı ödüller şöyle:

  • Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi

  • Dünyanın En İyi Business Class Yemek Servisi

  • Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi

Bu tabloya göre THY, Avrupa'da hem ekonomi hem de business class kategorilerinde zirveye çıktı. Uçak içi ikramları ise hem Avrupa'da hem de dünya genelinde ödüle layık görüldü.

Zirvede Singapore Airlines var

Zirvede Singapore Airlines var

2026'nın 'Dünyanın En İyi Hava Yolu' unvanı Singapore Airlines'ın oldu. Singapur'un bayrak taşıyıcısı, 'Dünyanın En İyi Ekonomi Sınıfı' ödülünü de kazandı.

Listenin ikinci sırasında Qatar Airways, üçüncü sırasında ise Cathay Pacific yer aldı. Qatar Airways 'Dünyanın En İyi Business Class'ı', Cathay Pacific ise 'Dünyanın En İyi Kabin Ekibi' ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın en iyi 10 hava yolu

Dünyanın en iyi 10 hava yolu

Skytrax 2026 sıralamasına göre dünyanın en iyi 10 hava yolu şöyle:

1. Singapore Airlines

2. Qatar Airways

3. Cathay Pacific

4. ANA All Nippon Airways

5. Türk Hava Yolları

6. Emirates

7. Air France

8. Hainan Airlines

9. Japan Airlines

10. Korean Air

Listenin ilk 10'unda Avrupa'dan yalnızca iki şirket bulunuyor: THY ve Air France. THY, bu sıralamada Emirates'in de önünde yer aldı.

Diğer Türk şirketleri de listede

Diğer Türk şirketleri de listede

Skytrax ödüllerinde başarılı olan tek Türk şirketi THY olmadı. Pegasus Hava Yolları 'Türkiye'nin En İyi Düşük Maliyetli Hava yolu' seçilirken, SunExpress 'Avrupa'nın En İyi Tatil Hava yolu' ödülünü aldı.

Dünyanın en iyi 100 hava yolu listesinde SunExpress 81., Pegasus ise 95. sırada yer aldı.

Diğer kategorilerde ise 'Dünyanın En İyi First Class'ı' Air France, 'En İyi Düşük Maliyetli Hava yolu' AirAsia, 'Dünyanın En Temiz Hava yolu' STARLUX Airlines ve 'En Çok Gelişme Gösteren Hava yolu' Egyptair oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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