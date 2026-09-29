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Dağın İçine 26 Yıl Boyunca Sığınak Yaptılar: Yerini Sadece 16 Kişi Biliyor

Dağın İçine 26 Yıl Boyunca Sığınak Yaptılar: Yerini Sadece 16 Kişi Biliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 11:09
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Bosna-Hersek'in Konjic kentinde sıradan bir evin arkasında, dağın içine gizlenmiş devasa bir nükleer sığınak yatıyor. Yugoslavya lideri Tito için inşa edilen bu tesis, tamamlandığında yalnızca 16 kişi tarafından biliniyordu.

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Sığınağın inşaatı 1953'te başladı, 26 yıl sonra 1979'da tamamlandı

Sığınağın inşaatı 1953'te başladı, 26 yıl sonra 1979'da tamamlandı

ARK D-0 (Atomska Ratna Komanda D-0, yani Atom Savaş Komutanlığı D-0) olarak bilinen sığınağın inşaatına Mart 1953'te bazılıdı. Zlatar Tepesi'nin yaklaşık 280 metre derinliğine inşa edilen at nalı şeklindeki 202 metre uzunluğundaki tesis, 20 kilotonluk bir nükleer patlamaya dayanacak şekilde tasarlandı.

6.854 metrekarelik alana yayılan ve 100'den fazla odadan oluşan sığınak, Tito ve en yakın 350 kişiyi altı ay boyunca barındıracak kapasitedeydi. Tesiste doğrudan başkanlık hattına bağlı telefonlar, şifreleme merkezleri, ameliyathaneler, konferans salonları ve yaşam alanları bulunuyordu.

İnşaat, dönemin parasıyla yaklaşık bugünün değeriyle 20,4 milyar dolara mal oldu ve tam 26 yıl sürerek 1979'da tamamlandı.

Gizlilik için işçiler gözleri bağlı götürüldü, varlığını sadece 16 kişi biliyordu

Gizlilik için işçiler gözleri bağlı götürüldü, varlığını sadece 16 kişi biliyordu

İnşaat boyunca gizliliği korumak için işçiler şantiyeye gözleri bağlı olarak taşındı ve gözbağlarını yalnızca tesisin içine girdikten sonra çıkarmalarına izin verildi.

1979'da inşaat tamamlandığında sığınağın varlığını sadece 16 kişi biliyordu: üç general ve tesise hizmet eden 13 asker. Bu kişilerin tümü, gizli konumu koruyacaklarına dair yemin etmişti. Neretva Nehri kıyısındaki hiçbir haritada işaretlenmemiş üç sıradan ev, girişleri yaklaşık 50 yıl boyunca gizledi.

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1992'de bir general tesisin yıkılmasını emretti, ancak askeri personel patlayıcı kablolarını keserek yıkımı sabote etti. Bugün Bosna-Hersek Savunma Bakanlığı tarafından ulusal anıt olarak yönetilen sığınak, rehberli turlara açık ve 2011'den bu yana bir çağdaş sanat bienaline ev sahipliği yapıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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