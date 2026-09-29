Dağın İçine 26 Yıl Boyunca Sığınak Yaptılar: Yerini Sadece 16 Kişi Biliyor
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Bosna-Hersek'in Konjic kentinde sıradan bir evin arkasında, dağın içine gizlenmiş devasa bir nükleer sığınak yatıyor. Yugoslavya lideri Tito için inşa edilen bu tesis, tamamlandığında yalnızca 16 kişi tarafından biliniyordu.
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Sığınağın inşaatı 1953'te başladı, 26 yıl sonra 1979'da tamamlandı
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Gizlilik için işçiler gözleri bağlı götürüldü, varlığını sadece 16 kişi biliyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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