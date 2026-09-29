Dağın İçine 26 Yıl Boyunca Sığınak Yaptılar: Yerini Sadece 16 Kişi Biliyor

İnşaat boyunca gizliliği korumak için işçiler şantiyeye gözleri bağlı olarak taşındı ve gözbağlarını yalnızca tesisin içine girdikten sonra çıkarmalarına izin verildi.

1979'da inşaat tamamlandığında sığınağın varlığını sadece 16 kişi biliyordu: üç general ve tesise hizmet eden 13 asker. Bu kişilerin tümü, gizli konumu koruyacaklarına dair yemin etmişti. Neretva Nehri kıyısındaki hiçbir haritada işaretlenmemiş üç sıradan ev, girişleri yaklaşık 50 yıl boyunca gizledi.

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1992'de bir general tesisin yıkılmasını emretti, ancak askeri personel patlayıcı kablolarını keserek yıkımı sabote etti. Bugün Bosna-Hersek Savunma Bakanlığı tarafından ulusal anıt olarak yönetilen sığınak, rehberli turlara açık ve 2011'den bu yana bir çağdaş sanat bienaline ev sahipliği yapıyor.