İnsanlığın Gizli Sigortası Açıldı: Dünyanın En Büyük "Kıyamet Kasası"nda Ne Var?
İnsanlık tarihinin en büyük güvenlik sistemlerinden biri sessizce yer altında varlığını sürdürüyordu. Beton duvarlar, alarm sistemleri, sıfırın altında dereceler ve yüksek güvenlik önlemleri... Ancak içeride saklanan şey para, altın ya da mücevher değil, gezegenin geleceği. Yüz milyonlarca bitki tohumu, olası felaket senaryolarına karşı yıllardır korunuyordu. Artık yalnızca korunmuyorlar. Sahaya inmeye başladılar.
Burası kasa değil, gezegenin yedek diski
Kıyamet senaryosu beklenmiyor, kriz zaten yaşanıyor
Her tohum saklanamıyor, teknoloji devreye giriyor
