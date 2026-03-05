"Futbolda Her Şeyi Bilen Çocuk" Olarak Tanınan Vatandaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Sosyal medya kendine has hızıyla bir fenomen üretme merkezi. Tabii bu hız insanları kolayca ünlü ettiği kadar kolayca unutulup yerlerini başka fenomenlere bırakmasına da neden oluyor. Bir dönem SKY Türk isimli televizyon kanalında spikerin sorduğu liglerden takım örnekleri vererek sosyal medyanın ilk fenomenlerinden olan o çocuk yıllar sonra ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filozof Atakan'ın ortaya çıkması güncel savaş gündeminden sıyrılmak isteyenler için ilaç olmuştu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlamak isteyenler için o videoyu bırakalım.
Bir sosyal medya kullanıcısı o isme ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın