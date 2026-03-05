onedio
"Futbolda Her Şeyi Bilen Çocuk" Olarak Tanınan Vatandaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
05.03.2026 - 14:05

Sosyal medya kendine has hızıyla bir fenomen üretme merkezi. Tabii bu hız insanları kolayca ünlü ettiği kadar kolayca unutulup yerlerini başka fenomenlere bırakmasına da neden oluyor. Bir dönem SKY Türk isimli televizyon kanalında spikerin sorduğu liglerden takım örnekleri vererek sosyal medyanın ilk fenomenlerinden olan o çocuk yıllar sonra ortaya çıktı.

Filozof Atakan'ın ortaya çıkması güncel savaş gündeminden sıyrılmak isteyenler için ilaç olmuştu...

Tabii Atakan'ın 6 yıl sonra ortaya çıkması ve yeni projelerini duyurmasıyla diğer eski fenomenler de hatırlatıldı. Akıllara gelen isimlerden biri de 'Futbolda her şeyi bilen çocuk' olarak tek solukta dünyanın her liginden futbol takımları sayan o vatandaş olmuştu. Eski fenomenin son hali merak ediliyordu.

Hatırlamak isteyenler için o videoyu bırakalım.

Bir sosyal medya kullanıcısı o isme ulaştı.

Ümit isimli vatandaş artık her şeyi daha iyi bildiğini iddia etti.

Oğuzhan Kaya
