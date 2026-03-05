Özge Özpirinçci'ye Askere Giden Bir Hayranından Gelen Ahlaksız Teklifi Yeniden Gündem Oldu!
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin geçtiğimiz yıllarda İzzet Çapa'ya konuk olduğunda 'Sosyal medya üzerinden ahlaksız teklif alıyor musun?' sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Özge Özpirinçci, yıllardır hem oyunculuğu hem de samimi tavırlarıyla izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzzet Çapa'ya konuk olan Özpirinçci, ahlaksız teklif sorusuna hem şaşırtan hem de güldüren bir yanıt vermişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın