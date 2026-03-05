onedio
Özge Özpirinçci'ye Askere Giden Bir Hayranından Gelen Ahlaksız Teklifi Yeniden Gündem Oldu!

05.03.2026 - 14:31

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin geçtiğimiz yıllarda İzzet Çapa'ya konuk olduğunda 'Sosyal medya üzerinden ahlaksız teklif alıyor musun?' sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Özge Özpirinçci, yıllardır hem oyunculuğu hem de samimi tavırlarıyla izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen isimlerden biri.

Güzelliği, doğal enerjisi ve güçlü performanslarıyla dikkat çeken Özpirinçci'yi son olarak Sandık Kokusu dizisindeki performansıyla izlemiştik.

Güzelliği, doğal enerjisi ve güçlü performanslarıyla dikkat çeken Özpirinçci’yi son olarak Sandık Kokusu dizisindeki performansıyla izlemiştik. 

Samimi halleri, eşi Burak Yamantürk'le aşk kokan halleri, kızları Mercan'la kurdukları tatlı mı tatlı yuva derken Özge Özpirinçci, yıllar içerisinde en sevilen ve enerjisi beğenilen ünlülerden biri oldu. 

Kariyeri boyunca pek çok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, birkaç yıl önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

İzzet Çapa'ya konuk olan Özpirinçci, ahlaksız teklif sorusuna hem şaşırtan hem de güldüren bir yanıt vermişti.

Program sırasında Özpirinçci’ye yöneltilen “Sosyal medya üzerinden ahlaksız teklif alıyor musun?” sorusu sohbetin en can alıcı kısmı olarak kayda geçmişti.

Özpirinçci, kendisine gelen en ilginç mesajlardan birini ilk kez anlatarak bir takipçisinin kendisine, “Özge abla askerdeyim, zor durumdayım. Lütfen çıplak fotoğraf atar mısın?” şeklinde mesaj gönderdiğini söylemiş, 'Tabii ki fotoğraf atmadım ama ekran görüntüsü alıp çok arkadaşıma gösterdim' ifadelerini kullanmıştı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
