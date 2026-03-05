onedio
Evinde Bayılan Semicenk'ten Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
05.03.2026 - 15:32

Son dönemin en popüler şarkıcılarından Semicenk, bu kez müzik kariyeriyle değil sağlık durumu nedeniyle gündeme geldi. Evinde tansiyonunun düşmesi sonucu bayılan genç şarkıcı, talihsiz bir kaza yaşadı. Kafasına dikiş atılan Semicenk, yaptığı paylaşımla hayranlarını bilgilendirdi.

Türk pop ve rap müziğinin son yıllarda en çok dinlenen isimlerinden biri olan Semicenk, kısa sürede yakaladığı büyük başarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

“Unutmak Öyle Kolay mı Sandın”, “Al Sevgilim”, “Pişman Değilim” ve “Canın Sağ Olsun” gibi şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç sanatçı, güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Sahne performansları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Semicenk, son dönemde müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Semicenk bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcının evinde tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığı ve bu sırada kafasını çarptığı öğrenildi. Yaşanan talihsiz olay sonrası Semicenk’in kafasına 7 dikiş atıldığı belirtildi. Sevenlerini korkutan gelişmenin ardından şarkıcı, bir arkadaşıyla yaptığı paylaşım aracılığıyla hayranlarını bilgilendirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Semicenk, takipçilerini rahatlattı.

