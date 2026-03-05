onedio
Hint Alfabesinden Türk İspanyol Dostluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2026 - 16:52

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım haftanın Perşembe günü nelere gülünmüş?

Ana yüreği...

twitter.com

Coğrafya kader...

Süreç bu şekil ilerleyecek...

twitter.com

Bi' yanlışlık var...

twitter.com

👇

twitter.com
Öyle de bir durum var.

twitter.com

Troll mü bu?

twitter.com

İspanya'ya sevgisini gösteren bu paylaşımla kapatalım...

twitter.com

