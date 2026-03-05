onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ankara TOKİ Kurasında Hata! 270 Konut İçin Yeniden Kura Çekilecek

Ankara TOKİ Kurasında Hata! 270 Konut İçin Yeniden Kura Çekilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.03.2026 - 17:46

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Ankara kura çekimi için bir açıklama yaptı. 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında düzenlenen kurada sistem kaynaklı bir hata meydana geldiği belirtildi. Söz konusu hata nedeniyle hak sahibi belirlenemeyen 270 konut için yeniden kura çekilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara TOKİ kurasında sistem arızası meydana geldi. Kura çekimi yeniden yapılacak.

Ankara TOKİ kurasında sistem arızası meydana geldi. Kura çekimi yeniden yapılacak.

TOKİ, Ankara kura çekimlerinde sistemde arıza meydana geldiğini açıkladı. TOKİ tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te, sistemden kaynaklanan soruna vurgu yapıldı. Mesajda, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen Ankara sosyal konut kurasında hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğu bildirildi.

Mesajda, söz konusu konutların 227'sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında yer aldığı ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu kaydedildi. Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yarın saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ve canlı yayınla belirleneceği kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın