Ankara TOKİ Kurasında Hata! 270 Konut İçin Yeniden Kura Çekilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Ankara kura çekimi için bir açıklama yaptı. 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında düzenlenen kurada sistem kaynaklı bir hata meydana geldiği belirtildi. Söz konusu hata nedeniyle hak sahibi belirlenemeyen 270 konut için yeniden kura çekilecek.