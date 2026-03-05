onedio
Beşiktaş - Galatasaray Derbisinde Bilet Satışında Yeni Bir Rekor Kırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 18:23

7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak BeşiktaşGalatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıktı. Karşılaşmanın biletleri saat 10.00 itibarıyla BJK Super App üzerinden ön satışa sunulurken, saat 12.00’den itibaren genel satış süreci başladı.

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği derbi için bilet satışları kulübün dijital platformu üzerinden gerçekleştirilirken, süreç resmi uygulama kanalları aracılığıyla yürütüldü.

Biletlere talep yoğunluğu Beşiktaş için yeni bir rekora imza attırdı.

Beşiktaş taraftarı biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün ev sahipliğinde oynanacak dev derbinin biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. BeşiktaşGalatasaray karşılaşması için ayrılan tüm koltuklar yalnızca 2,26 saniye içinde tükendi.

Biletlerin kısa sürede tamamen satılmasıyla birlikte, derbi günü stadyumun tam kapasite dolu tribünler önünde oynanacağı netleşti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şu şekildeydi:

VIP 100: 37.500 TL

VIP 101-126: 33.750 TL

1.Kategori: 12.000 TL

2.Kategori: 11.000 TL

3.Kategori: 9.750 TL

4.Kategori: 7.500 TL

5.Kategori: 6.500 TL

6.Kategori: 5.750 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7.Kategori: 2.500 TL

8.Kategori: 2.250 TL

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
