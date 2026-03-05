Beşiktaş - Galatasaray Derbisinde Bilet Satışında Yeni Bir Rekor Kırıldı
7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş–Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıktı. Karşılaşmanın biletleri saat 10.00 itibarıyla BJK Super App üzerinden ön satışa sunulurken, saat 12.00’den itibaren genel satış süreci başladı.
Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği derbi için bilet satışları kulübün dijital platformu üzerinden gerçekleştirilirken, süreç resmi uygulama kanalları aracılığıyla yürütüldü.
Biletlere talep yoğunluğu Beşiktaş için yeni bir rekora imza attırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş taraftarı biletlere yoğun ilgi gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şu şekildeydi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın