Real Madrid'de Kötü Gidiş Sonrasında Arda Güler İçin Soyunma Odasında Çatlak Sesler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
05.03.2026 - 17:23

Real Madrid’in sahasında Getafe’ye 1-0 yenilmesinin ardından takım içinde gerginlik yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Bu sonuçla lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düşen eflatun-beyazlı ekipte bazı futbolcuların Arda Güler’in performansından memnun olmadığı öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre soyunma odasında özellikle hücum organizasyonları ve top paylaşımı konusunda tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Teknik heyetin ise takım içindeki bu huzursuzluğu büyümeden çözmek için oyuncularla birebir görüşmeler yapmayı planladığı belirtiliyor.

Kaynak - Ajansspor

El Nacional, Real Madrid soyunma odasında yaşananları yazdı.

İspanyol basınından El Nacional’in aktardığına göre, Getafe karşılaşmasında 69 dakika sahada kalan Arda Güler’in performansı soyunma odasında tartışma konusu oldu. Haberde, bazı futbolcuların Arda’nın topu ayağına aldığında oyunun hızını düşürdüğünü düşündüğü ve bunun takımın hücum ritmini olumsuz etkilediğini dile getirdiği iddia edildi.

Öte yandan milli oyuncunun özellikle Kylian Mbappe ve Vinicius Junior ile sahada beklenen uyumu kurmakta zorlandığı da öne sürüldü. Bazı takım arkadaşlarının, belirli pozisyonlarda Arda’nın pas tercihleri yerine bireysel hamleleri seçmesinin hücum akışını sekteye uğrattığını savunduğu ifade edildi.

Haberde "sabır azalıyor" denildi.

Haberde Arda Güler’in henüz 20 yaşında olduğuna vurgu yapılırken, genç oyuncunun gelişime açık olduğu ancak takım içindeki sabrın giderek azaldığı yönünde yorumlar yapıldığı aktarıldı. 

Bu sezon Real Madrid formasıyla 40 resmi karşılaşmada görev alan Arda Güler, 3 gol ve 12 asistlik performansıyla skora katkı sağladı.

