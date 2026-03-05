Real Madrid'de Kötü Gidiş Sonrasında Arda Güler İçin Soyunma Odasında Çatlak Sesler Var

İspanyol basınından El Nacional’in aktardığına göre, Getafe karşılaşmasında 69 dakika sahada kalan Arda Güler’in performansı soyunma odasında tartışma konusu oldu. Haberde, bazı futbolcuların Arda’nın topu ayağına aldığında oyunun hızını düşürdüğünü düşündüğü ve bunun takımın hücum ritmini olumsuz etkilediğini dile getirdiği iddia edildi.

Öte yandan milli oyuncunun özellikle Kylian Mbappe ve Vinicius Junior ile sahada beklenen uyumu kurmakta zorlandığı da öne sürüldü. Bazı takım arkadaşlarının, belirli pozisyonlarda Arda’nın pas tercihleri yerine bireysel hamleleri seçmesinin hücum akışını sekteye uğrattığını savunduğu ifade edildi.