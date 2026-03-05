Real Madrid'de Kötü Gidiş Sonrasında Arda Güler İçin Soyunma Odasında Çatlak Sesler Var
Real Madrid’in sahasında Getafe’ye 1-0 yenilmesinin ardından takım içinde gerginlik yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Bu sonuçla lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düşen eflatun-beyazlı ekipte bazı futbolcuların Arda Güler’in performansından memnun olmadığı öne sürüldü.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre soyunma odasında özellikle hücum organizasyonları ve top paylaşımı konusunda tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Teknik heyetin ise takım içindeki bu huzursuzluğu büyümeden çözmek için oyuncularla birebir görüşmeler yapmayı planladığı belirtiliyor.
El Nacional, Real Madrid soyunma odasında yaşananları yazdı.
Haberde "sabır azalıyor" denildi.
