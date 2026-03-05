Sevgili Balık, gökyüzü bugün senin için oldukça hareketli! Venüs, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise finansal yaşamını ve öz değer duygunu canlandırıyor. Belki yeni bir gelir kapısı açılacak, belki de ek kazanç fırsatları çıkacak karşına. Hatta beklediğin bir zam konuşması bile bugün gündemine düşebilir.

Özellikle bu Cuma günü, maddi konularda yapacağın cesur bir talep, beklentilerini aşan bir sonuç doğurabilir. Ancak Venüs'ün Koç burcuna geçişi, harcamalar konusunda biraz daha dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor olsa da yatırımlara yönlendiriyor. Teknoloji, eğitim ya da kişisel gelişim için yapacağın harcamalar, uzun vadede sana büyük bir değer olarak geri dönebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, güven ve aidiyet teması bugünlerde ön plana çıkıyor. Maddi güvenlik konuları, ilişkinin gündemine gelebilir. Partnerinle bir hayat istiyorsan, paylaşılacak çok şey var değil mi? Tabii eğer bekar isen öz güvenlerinin yükseldiği bir döneme giriyorsun. Bu da demek oluyor ki çevrendekilerin gözünde çok daha çekici ve merak uyandırıcı olacaksın. Kendine güven, dik dur ve istediğini al... Ayrıca bu ilginin ve çekimin de tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…