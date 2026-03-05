Sevgili Balık, gökyüzü bugün senin için adeta yıldızlar bir dans sergiliyor. Venüs, Koç burcuna adım atıyor. Bu, senin için finansal yaşamını ve öz değer algını tazeleyen, yenileyen bir süreci ifade ediyor. Belki yeni bir iş kapısı aralanacak önünde, belki de ek gelir elde etme fırsatları bir bir çıkacak karşına. Kim bilir, belki de uzun zamandır beklediğin bir zam teklifi bugün masana gelebilir.

Özellikle de maddi konularda göstereceğin cesaret ve atılımcılık, beklentilerini bile aşan bir sonuç getirebilir. Ancak Venüs'ün Koç burcuna geçişi, aynı zamanda harcamaların konusunda biraz daha dikkatli olman gerektiğini de fısıldıyor kulağına. Ancak bu dikkatli olma durumu, seni yatırımlardan uzaklaştırmamalı. Aksine, teknoloji, eğitim ya da kişisel gelişim için yapacağın harcamalar, uzun vadede sana büyük bir değer olarak geri dönecektir. Yani, bugünlerde cebinden çıkan her kuruş, ileride sana kat kat fazlasıyla geri gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…