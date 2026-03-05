Sevgili Balık, bugün Venüs, Koç burcuna geçiş yapıyor ve hayatının önemli bir parçası olan güven, aidiyet duygusunu merkeze alıyor. Son zamanlarda maddi güvenlik konularının üzerine eğilmiş olabilirsin, belki de ilişkinde bu konular daha fazla gündeme gelmiştir. Eğer kalbindeki o özel kişiyle bir hayat kurmayı düşlüyorsan, paylaşılacak bir sürü detay olduğunu biliyorsun. Ne de olsa birlikte bir gelecek kurmak, birlikte bir hazine yaratmak demek.

Tabii bekarsan, öz güvenin tavan yapacağı bir döneme giriyorsun. Bu, çevrendeki insanların seni daha çekici ve ilgi çekici bulacağı anlamına geliyor. Kendine güven, dik dur ve kalbinin istediği neyse onu elde etmek için harekete geç. Unutma, senin çekiciliğin ve karizman, etrafındakileri büyüleyecek. Ayrıca, bu dönemde artan ilgi ve çekimden de keyif almayı ihmal etme. Kendini özel hissetmenin, beğenilmenin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…