Sevgili Balık, bugün aşk hayatında romantizmin yerini somut eylemler alacak. Şiirlerin, hayallerin ve tatlı sözlerin yerine, partnerin için gerçek ve elle tutulur fedakarlıklar yapman gerekecek. Belki de partnerinin üzerindeki bir yükü alacak, belki de onun hayatını kolaylaştıracak bir çözüm bulacaksın. Ya da belki de onun fiziksel bir ihtiyacını karşılayarak ona olan sevgini göstereceksin.

Bugün, 'seni seviyorum' demenin en etkili yolu, aşkı havada değil, yeryüzünde, en pratik ve gerçekçi haliyle yaşamaktan geçiyor. Unutma ki aşk bir eylemdir ve bunun için geç kalmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…