Sevgili Balık, bu hafta finansal konulara daha fazla zaman ayıracaksın. Haftanın başında, belki de bir yan iş, belki de yeni bir yatırım fırsatı gibi gelirini artırabilecek bir fikirle karşılaşabilirsin. Ancak paranı nereye koyduğuna dikkat etmen gereken bir hafta olacak. Çünkü Merkür, hafta ortasında durağan bir konumda olacak ve bu, finansal anlaşmalarda veya büyük alışverişlerde daha dikkatli olman gerektiği anlamına geliyor.

İş hayatında ise belki de biraz daha fazla alan yaratman gerektiğini hissedebilirsin. Kendi değerini belirlemek ve bu değere uygun bir şekilde davranmak bu hafta önemli olacak. Kendi sınırlarını belirlemek ve bu sınırları diğerleriyle net bir şekilde paylaşmak, iş yerinde daha sağlıklı bir denge yaratmana yardımcı olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonuna doğru Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kadersel bir karşılaşma yaşamanı sağlayabilir ya da mevcut bir ilişkide önemli bir farkındalık yaratmanı sağlayabilir. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek ve onun seni nereye yönlendirdiğini görmek önemli olacak. Kalbin bu hafta bir pusula gibi çalışacak ve seni doğru yöne, doğru insanlara yönlendirecek. Sana iyi gelen aşkı bulacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…