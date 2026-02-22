onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Şubat - 1 Mart Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta finansal konulara daha fazla zaman ayıracaksın. Haftanın başında, belki de bir yan iş, belki de yeni bir yatırım fırsatı gibi gelirini artırabilecek bir fikirle karşılaşabilirsin. Ancak paranı nereye koyduğuna dikkat etmen gereken bir hafta olacak. Çünkü Merkür, hafta ortasında durağan bir konumda olacak ve bu, finansal anlaşmalarda veya büyük alışverişlerde daha dikkatli olman gerektiği anlamına geliyor.

İş hayatında ise belki de biraz daha fazla alan yaratman gerektiğini hissedebilirsin. Kendi değerini belirlemek ve bu değere uygun bir şekilde davranmak bu hafta önemli olacak. Kendi sınırlarını belirlemek ve bu sınırları diğerleriyle net bir şekilde paylaşmak, iş yerinde daha sağlıklı bir denge yaratmana yardımcı olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonuna doğru Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kadersel bir karşılaşma yaşamanı sağlayabilir ya da mevcut bir ilişkide önemli bir farkındalık yaratmanı sağlayabilir. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek ve onun seni nereye yönlendirdiğini görmek önemli olacak. Kalbin bu hafta bir pusula gibi çalışacak ve seni doğru yöne, doğru insanlara yönlendirecek. Sana iyi gelen aşkı bulacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın