Sevgili Balık, haftanın tam ortasında, Merkür'ün hareketsiz kalışı, günlük rutinlerinde bazı minik aksaklıkların kapısını aralayabilir. Uyandığın saati kaçırmak, öğle yemeğini atlamak ya da belki de ilacını ya da su içmeyi unutmak gibi basit görünen ihmaller, birbirini takip ederek yorgunluğunun artmasına neden olabilir.

Tam da bu yüzden bu hafta, yeni bir düzen oluşturmak yerine, var olan düzenini biraz daha basitleştirmeyi düşünmelisin. Belki de biraz daha erken yatmak, öğünlerini daha düzenli hale getirmek ya da ilaç/su saatlerini hatırlatıcı olarak telefonuna alarmlar eklemek gibi küçük değişiklikler, büyük bir denge sağlayabilir. Unutma ki küçük disiplinler, büyük dengeyi getirir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…