23 Şubat - 1 Mart Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, haftanın tam ortasında, Merkür'ün hareketsiz kalışı, günlük rutinlerinde bazı minik aksaklıkların kapısını aralayabilir. Uyandığın saati kaçırmak, öğle yemeğini atlamak ya da belki de ilacını ya da su içmeyi unutmak gibi basit görünen ihmaller, birbirini takip ederek yorgunluğunun artmasına neden olabilir.

Tam da bu yüzden bu hafta, yeni bir düzen oluşturmak yerine, var olan düzenini biraz daha basitleştirmeyi düşünmelisin. Belki de biraz daha erken yatmak, öğünlerini daha düzenli hale getirmek ya da ilaç/su saatlerini hatırlatıcı olarak telefonuna alarmlar eklemek gibi küçük değişiklikler, büyük bir denge sağlayabilir. Unutma ki küçük disiplinler, büyük dengeyi getirir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

