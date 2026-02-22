Sevgili Balık, bu hafta senin için finansal konular ön planda olacak. Haftanın ilk günlerinde belki de bir yan işe başlama fikri ya da yeni bir yatırım fırsatı gibi, gelirini artırabilecek bir fırsatla karşılaşabilirsin. Ancak bu fırsatları değerlendirirken dikkatli olman gerektiğini unutma. Çünkü Merkür, hafta ortasında durağan bir konuma geçiyor ve bu durum, finansal anlaşmaları ya da büyük alışverişleri daha dikkatli bir şekilde ele alman gerektiğini işaret ediyor.

İş hayatında ise belki de biraz daha fazla alan yaratman gerektiğini hissedebilirsin. Kendi değerini belirlemek ve bu değere uygun bir şekilde davranmak bu hafta senin için önemli olacak. Kendi sınırlarını belirlemek ve bu sınırları diğerleriyle net bir şekilde paylaşmak, iş yerinde daha sağlıklı bir denge yaratmana yardımcı olabilir. Bu hafta, kendi değerini bilmen ve bunu çevrene de hissettirmen gereken bir hafta olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…