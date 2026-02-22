onedio
Balık Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Şubat - 1 Mart haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için finansal konular ön planda olacak. Haftanın ilk günlerinde belki de bir yan işe başlama fikri ya da yeni bir yatırım fırsatı gibi, gelirini artırabilecek bir fırsatla karşılaşabilirsin. Ancak bu fırsatları değerlendirirken dikkatli olman gerektiğini unutma. Çünkü Merkür, hafta ortasında durağan bir konuma geçiyor ve bu durum, finansal anlaşmaları ya da büyük alışverişleri daha dikkatli bir şekilde ele alman gerektiğini işaret ediyor.

İş hayatında ise belki de biraz daha fazla alan yaratman gerektiğini hissedebilirsin. Kendi değerini belirlemek ve bu değere uygun bir şekilde davranmak bu hafta senin için önemli olacak. Kendi sınırlarını belirlemek ve bu sınırları diğerleriyle net bir şekilde paylaşmak, iş yerinde daha sağlıklı bir denge yaratmana yardımcı olabilir. Bu hafta, kendi değerini bilmen ve bunu çevrene de hissettirmen gereken bir hafta olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

