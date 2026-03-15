16 Mart - 22 Mart Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
16 - 22 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 16 Mart - 22 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Mart - 22 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için profesyonel anlamda kendini gösterme ve parlatma zamanı. Kim olduğun, ne yaptığın ve yeteneklerini nasıl sergilediğin konusunda yeni bir farkındalıkla karşı karşıyasın. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünden çok, kendi potansiyeline olan güvenin, işlerini hızlandırma konusunda büyük bir itici güç olacak.

Hafta sonuna doğru, Merkür'ün retrosunun sona ermesiyle birlikte ise zihnindeki sis perdesi nihayet kalkıyor. Yarım kalan işlerini tamamlama ve yanlış anlaşılmaları düzeltme konusunda büyük bir destekle karşı karşıyasın. Kendini ifade ederken yaşadığın çekinceler, ne istediğini bilen ve bunu net bir şekilde ifade edebilen bir profesyonelin kararlılığına yerini bırakıyor. İşte bu da kariyerinde hızlı bir ilerleyişin önünü açıyor. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter karesinin etkisi altındasın. Seni duygusal anlamda sınır tanımaz bir hale getiren bu enerji ile partnerine olan aşkını ve hayallerini öyle bir coşkuyla ifade edebilirsin ki gerçek dünyadan kopmuş gibi hissedebilirsin... Bu romantik sarhoşluğun tadını çıkar! Zira aşkla dolmanı sağlayan bu sevginin sıcaklığı ile kalbinin atışı seni büyüleyecek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
