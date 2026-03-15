Sevgili Balık, bu hafta senin için profesyonel anlamda kendini gösterme ve parlatma zamanı. Kim olduğun, ne yaptığın ve yeteneklerini nasıl sergilediğin konusunda yeni bir farkındalıkla karşı karşıyasın. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünden çok, kendi potansiyeline olan güvenin, işlerini hızlandırma konusunda büyük bir itici güç olacak.

Hafta sonuna doğru, Merkür'ün retrosunun sona ermesiyle birlikte ise zihnindeki sis perdesi nihayet kalkıyor. Yarım kalan işlerini tamamlama ve yanlış anlaşılmaları düzeltme konusunda büyük bir destekle karşı karşıyasın. Kendini ifade ederken yaşadığın çekinceler, ne istediğini bilen ve bunu net bir şekilde ifade edebilen bir profesyonelin kararlılığına yerini bırakıyor. İşte bu da kariyerinde hızlı bir ilerleyişin önünü açıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter karesinin etkisi altındasın. Seni duygusal anlamda sınır tanımaz bir hale getiren bu enerji ile partnerine olan aşkını ve hayallerini öyle bir coşkuyla ifade edebilirsin ki gerçek dünyadan kopmuş gibi hissedebilirsin... Bu romantik sarhoşluğun tadını çıkar! Zira aşkla dolmanı sağlayan bu sevginin sıcaklığı ile kalbinin atışı seni büyüleyecek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…