Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında uzun süredir devam eden bir geri çekilme dönemini geride bırakıp sahneye adım atma zamanı! Şimdiye kadar gizlilik içerisinde yürüttüğün projelerin ve üzerinde düşündüğün fikirlerin hayata geçirilmesi için sessizliği en iyi şekilde kullandın. Kendi yeteneklerini ve potansiyelini sorguladığın, belirsizliklerle dolu bu süreç artık sona eriyor ve yerini somut adımlara bırakıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde Güneş’in de burcuna geçişiyle birlikte, kariyerindeki kontrol tamamen senin eline geçiyor. Böylece atalet duygusunu üzerinden atıp liderlik özelliklerini daha net bir şekilde sergilemeye başlıyorsun. İşte bu öz güven ve harekete geçme arzusu dolu dönem sana göz alıcı başarılar getirecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle duygusal harcamalara veya partnerine karşı aşırı iyimser vaatlerde bulunmaya meyilli olabilirsin. İlişkinde her şey harika illüzyonuna kapılıp gerçek pürüzleri görmezden gelmek, sonrasında denge kurmanı zorlaştırabilir. Belki de artık aşk için bile daha gerçekçi olmalısın... Yani, heyecanını korumalısın ama ayaklarını yere sağlam bastığından da emin olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…