onedio
article/comments-white
article/share-white
16 Mart - 22 Mart Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
16 - 22 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 16 Mart - 22 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Mart - 22 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında uzun süredir devam eden bir geri çekilme dönemini geride bırakıp sahneye adım atma zamanı! Şimdiye kadar gizlilik içerisinde yürüttüğün projelerin ve üzerinde düşündüğün fikirlerin hayata geçirilmesi için sessizliği en iyi şekilde kullandın. Kendi yeteneklerini ve potansiyelini sorguladığın, belirsizliklerle dolu bu süreç artık sona eriyor ve yerini somut adımlara bırakıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde Güneş’in de burcuna geçişiyle birlikte, kariyerindeki kontrol tamamen senin eline geçiyor. Böylece atalet duygusunu üzerinden atıp liderlik özelliklerini daha net bir şekilde sergilemeye başlıyorsun. İşte bu öz güven ve harekete geçme arzusu dolu dönem sana göz alıcı başarılar getirecektir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle duygusal harcamalara veya partnerine karşı aşırı iyimser vaatlerde bulunmaya meyilli olabilirsin. İlişkinde her şey harika illüzyonuna kapılıp gerçek pürüzleri görmezden gelmek, sonrasında denge kurmanı zorlaştırabilir. Belki de artık aşk için bile daha gerçekçi olmalısın... Yani, heyecanını korumalısın ama ayaklarını yere sağlam bastığından da emin olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın