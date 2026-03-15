Sevgili Koç, bu hafta iş dünyasında bir süredir süren sessizliğini sonlandırma ve sahne ışıklarının altına adım atma zamanı geldi çattı! Şimdiye kadar belki de perde arkasında, sessiz sedasız yürüttüğün projelerin ve kafa yorduğun fikirlerin hayata geçirilmesi için sessizliği en iyi şekilde kullandığın bu süreci geride bırakıyoruz. Kendi yeteneklerini ve potansiyelini sorguladığın, belirsizliklerle dolu bu dönem artık son buluyor ve yerini somut adımlara ve harekete bırakıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde Güneş’in de burcuna geçişiyle birlikte, iş hayatındaki direksiyon tamamen senin kontrolüne geçiyor. Bu, atalet duygusunu üzerinden atıp liderlik özelliklerini daha net bir şekilde sergileme zamanı! İşte bu öz güven ve harekete geçme arzusu dolu dönem, sana adeta bir yıldız gibi parlayacağın, göz kamaştırıcı başarılar getirecektir. Bu dönemde, sahnede olmanın keyfini çıkar ve ışığınla tüm dünyayı aydınlat! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…