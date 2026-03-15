Sevgili Koç, bu hafta Venüs ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisi altında olacaksın. Tabii bu durumda, duygusal harcamalarda bulunmaya veya sevgiliye karşı aşırı iyimser vaatlerde bulunmaya eğilimli olabilirsin.

Yani, ilişkinde her şeyin mükemmel olduğu bir illüzyona kapılabilirsin. Ancak bu, önce her şeyi toz pembeye çevirse de sonunda gerçek pürüzleri görmezden gelmene neden olabilir ve dengeyi sağlamanı zorlaştırabilir. Bu da haliyle, aşk hayatında bazı sorunlara yol açabilir.

Tam da bu yüzden belki de artık aşk için bile daha gerçekçi olmalısın. Heyecanını korumalısın, bu kesin ama ayakların da yere sağlam basmalı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…